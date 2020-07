Hauswände beschmiert: Polizei erwischt Sprayer in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Die Polizei in Brandenburg an der Havel hat am Dienstagmorgen drei mutmaßliche Sprayer ertappt. Die Verdächtigen sollen in der Magdeburger Straße eine Hauswand mit Farbe beschmiert haben. Ein Zeuge hatte die Beamten auf die Spur gebracht. Das teilte die Polizeiinspektion mit.

Kripo ermittelt gegen die Verdächtigen

Der Zeuge hatte sich um 7.29 Uhr telefonisch in der Wache gemeldet und mitgeteilt, dass mehrere Unbekannte eine Wand beschmieren. Polizisten entdeckten die drei Verdächtigen in Tatortnähe. Die mutmaßlichen Schmierer hatten Farbdosen dabei. Die Verdächtigen sind zwischen 18 und 36 Jahre alt. Gegen sie ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Von MAZ