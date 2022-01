Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel gibt es am Freitagmorgen großflächige Stromausfälle, unter anderem sollen die Fohrder Landstraße, die Upstallstraße und der Veilchenweg betroffen sein. Die Regionalleitstelle der Feuerwehr hat die Bevölkerung über die Warn-Apps Nina und KatWarn informiert.

Brand in Transformatorenhaus

„Es gab einen Brand in einem Transformatorenhaus auf dem Gelände der Rolandkaserne. Deshalb gab es lokal begrenzte Stromausfälle. Die Stadtwerke sind gerade dabei, den Strom umzuklemmen. In einigen Minuten sollte die Energieversorgung wieder sichergestellt sein“, sagte Rathaussprecher Jan Penkawa. Augenzeugen hatten berichtet, dass auch Feuerwehr und Rettungswagen mit Sondersignal auf das Areal der Rolandkaserne gefahren sind.

Stadtwerkesprecherin Heide Traemann bestätigt den Vorfall: „Betroffen sind die Stadtteile Hohenstücken, Görden und Nord. Um 11.10 Uhr soll es wieder Strom dort geben. Lediglich auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände bleibt es länger dunkel.“

Nun ist auch die Ursache bekannt: In der Mittelspannungsanlage (15.000 Volt) habe es durch einen technischen Defekt einen großen Lichtbogen gegeben, welcher den Brand auslöste.

