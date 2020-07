Havel Metal Foam: Kupfer und Aluminiumschaum gegen das Coronavirus

Kirchmöser

Firmeninhaber Max Iann, Geschäftsführer Friedrich Schuller und ihre zwanzig Mitarbeiter in Kirchmöser sind Besucher gewohnt.

Politiker aller Couleur geben sich beinahe die Klinke in die Hand. In dieser Woche die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann, in der nächsten Woche der Grünen-Landtagsabgeordnete Heiner Klemp. Und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) war auch schon da.

Aber das junge Unternehmen Havel Metal Foam (HMF) im Industriegebiet Kirchmöser-Süd hat auch einiges zu bieten. Erst 2016 hat es die Produktion von Aluminiumschaum-Werkstoff aufgenommen. Vier Jahre später hoffen die aus dem Frankenland stammenden Macher schon auf eine Zusammenarbeit mit Tesla.

Knapp 20 Millionen Euro investiert

Was Havel Metal Foam dem größten Elektromobilhersteller der Welt zu bieten hat, erklärten Iann und Schuller an diesem Donnerstag ihrer Besucherin Dietlind Tiemann. Die frühere Oberbürgermeisterin hat einst vom Rathaus aus ein wenig Geburtshilfe geleistet. Schließlich musste die Stadt den Bau der Fabrik genehmigen.

Das ist längst Geschichte. Inzwischen ist HMF in die Produktion in der neu erbauten eigenen Fabrikhalle eingestiegen. Die Investitionen sind beträchtlich. Inhaber Max Iann spricht von knapp 20 Millionen Euro. Allein der neu angeschaffte, gebrauchte Durchlaufofen für Großserien schlägt mit einem höheren sechsstelligen Betrag zu Buche.

Warten auf den Glasfaseranschluss

Allgemein ist der Firmeninhaber ganz zufrieden, wie er die Brandenburger Bundestagsabgeordnete wissen lässt. Mit einer Einschränkung. „Wir warten noch auf den Glasfaseranschluss“, berichtet Max Iann der Politikerin.

Dietlind Tiemann hält ein Dämpfungselement in ihrer Hand. Das haben ihr Geschäftsführer Friedrich Schuller (links) und Ofenbediener Sven Weidemann überreicht. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Fokus der Firma hat sich aber in der relativ kurzen Zeit verändert. Statt Plattenware herzustellen, fertigen die Schaumspezialisten bedarfsgerechte Produkte, so wie sie die Kunden fordern. „Weg vom Meter, hin zu innovativen Produkten“, beschreibt Firmeninhaber Max Iann diesen Lernprozess.

Als „Sandwiches“ bezeichnet die Firma ihre Spezialitäten. Weil mehrere Schichten aneinanderhaften. Die ausgeschäumten Werkstoffe sind zugleich leicht und robust, vielseitig, feuer- und explosionsfest.

Antibakterielle Schutzausrüstung

Geschäftsführer Schuller nennt mehrere Beispiele, mit denen sich das Unternehmen am Markt weiter etablieren will. Da wäre die „antibakterielle Schutzausrüstung“ mit Corona-Effekt, eine patentierte Eigenentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut in Chemnitz.

Auf dem Aluminiumschaum befindet sich eine Kupferschicht. „ Kupfer ist das Metall, auf dem Coronaviren die geringste Lebensdauer haben“, versichert Schuller. In Verbindung mit dem ausgeschäumten Aluminium wird das teure, schwere Kupfer bezahlbar und vielseitiger einsetzbar. Anwendungsbeispiele: Trennwände, Handläufe, Türklinken, Griffe und Haltestangen.

Die Monate nach der Kurzarbeit

Wie viele Betriebe, deren Kunden in der Automobilindustrie zu finden sind, bekommt auch HMF die Coronakrise zu spüren. Die Kurzarbeit in der Produktion war zwar nur wenige Wochen lang nötig. Doch die Mitarbeiter im Vertrieb konnten ihre Ansprechpartner lange Zeit kaum erreichen.

Die Metallaufschäumer aus Kirchmöser haben sich inzwischen wieder herangepirscht an diese Kundschaft. Geschäftsführer Schuller erwähnt gute Kontakte zu Tesla, dem offenbar recht unkomplizierten Wunschkunden aus den USA.

Katharina Soloviova an der Fräsmaschine. Sie ist die einzige Frau in der Produktion. Quelle: Rüdiger Böhme

Zu bieten hätte HMF einen relativ leichten, handlichen Schutzkasten für Lithium-Ionen-Batterien, der im Falle einer Explosion den Druck aushalten würde.

Unterfahrschutz

Hoffnungen ruhen auch auf der Baugruppe Unterfahrschutz. Solche Schutzvorrichtungen müssten Lastwagen vom nächsten Jahr an laut Gesetz haben, berichtet Schuller.

Der mit dem HMF-Werkstoff bestehende Unterfahrschutz nehme die Energie eines Aufpralls auf, versichert das Unternehmen. Es vertraut darauf, mit dem vom TÜV abgenommenen Produkt und dessen Eigenschaften einen Wettbewerbsvorteil zu haben.

Die meisten Beschäftigten im Unternehmen sind Männer. Aber warum sollte nicht auch eine Frau hervorragend fräsen. Katharina Soloviova ist die einzige Frau in der Produktion und wie ihre Kollegen mit Engagement bei der Sache.

Von Jürgen Lauterbach