Wunderwerkstoff: Darum hat Aluminium-Schaum ein explosives Innenleben

Brandenburg/H

Der Aluminiumschaum aus Kirchmöser setzt sich langsam auf den Märkten durch. Bereits zweimal hat das Unternehmen Havel Metal Foam den Innovationspreis des Landes Brandenburg in den beiden Vorjahren eingeheimst, jetzt schlägt sich das auch in den Auftragsbüchern und in der Unternehmenskasse nieder.

Zweite Werkhalle kommt

„Wir werden demnächst eine zweite Werkhalle errichten, die Baugenehmigung haben wir, die Fundamentfläche ist bereits vorbereitet“, sagt Inhaber Max Iann.

Aluminiumschaum ist ein Alleskönner, dabei leichter und fester als andere Werkstoffe. Zudem lässt er sich mit diesen als Sandwich kombinieren, schweißen und auch drehen, bohren oder fräsen.

Auch eine zweite Schicht in der 3000 Quadratmeter großen Fertigungshalle startet nun.Erst 2016 war der Betrieb in Kirchmöser gestartet.

Fertige Produkte statt Platten

Die Produktionspalette ist sprunghaft angewachsen: „Zuerst glaubten wir, mit Plattenware auszukommen, die Kunden wollen aber fertige Produkte, darauf haben wir uns eingestellt“, sagt Geschäftsführer Friedrich Schuller. So werden beispielsweise Rückwände für Industrie-Computer mit integrierten Kühl-Lamellen in einem Stück aus verschiedenen Materialien gefertigt, die früher aus acht Einzelelementen bestanden.

Für die Panzerung ziviler Fahrzeuge, speziell für den Unterbodenschutz vor Granaten und Bomben eignen sich die Metallschaumplatten ungleich besser als andere Metallplatten, die sich unter dem Detonationsdruck verbiegen können. Die Schutzeigenschaften haben sich die Metallschaumbauer vom Beschussamt im bayerischen Mellrichstadt zertifizieren lassen.

US-Zulassung für Sprengkapseln

Von den US-Zulassungsbehörden brauchten die Produzenten auch bestimmte Zulassungen: So werden in Kirchmöser Formen gebaut, in denen bis zu acht Sprengkapseln für das Erdölgewinnungsverfahren Fracking transportiert werden können – jedes in einer separaten Mulde. „Die Formen müssen so viel Energie absorbieren können, dass beim Detonieren einer Kapsel die anderen sieben unbeschädigt bleiben“, beschreibt Schuller. Die Form aus Aluminiumschaum sei so stabil, „dass sie in einem Pizza-Karton transportiert werden kann“.

Schutz für E-Auto-Batterien

Den Innovationspreis im vorigen Jahr habe Havel Metal Foam für ihren Beitrag zur Elektromobilität bekommen. Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf das Fertigen von Schutzkästen für die Lithium-Ionen-Batterien, die im Fall eines Unfalls vor dem Explodieren geschützt werden müssen. Mittlerweile gebe es Geschäfte mit den Automobilkonzernen Tata in Indien, mit General Motors in den USA. Selbst aus dem VW-Werk in Braunschweig habe es Glückwünsche zur Ehrung gegeben.

Siebter Innovationspreis wird vergeben Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie schreibt den Brandenburger Innovationspreis 2020 für die Cluster Ernährungswirtschaft, Kunststoffe und Chemie sowie Metall aus. Der Preis wird zum siebten Mal vergeben. Mit dem Wettbewerb sollen sowohl die besten Ideen und Lösungen von Start-ups, Mittelständlern und Großunternehmen prämiert werden als auch kreative Verbundlösungen, die in enger Zusammenarbeit von Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen entstanden sind. Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer können sich bis zum 13. April 2020 bewerben. Alle Informationen und Unterlagen sind im Internet zu finden unter www.brandenburger-innovationspreis.de.

Die Firma baut weitere Explosionsschutz-Systeme, komplette Trennwände, auch Spriegel für Sportwagencabrios, die weniger geräusch- und vibrationsanfällig sind als Plastik oder Metall.

Backofen für Aluminium

Für den Schaum wird eine Mischung von Aluminiumpulver verdichtet und verbacken bei Temperaturen von knapp 700 Grad Celsius. „Backpulver“ ist dabei Titanhydrid mit einem Anteil von einem halben Prozent.

Gefertigt wird in elektrisch beheizten Durchlauföfen beziehungsweise Infrarotöfen, die Platten können 3 x 1,5 Meter groß sein. Die Formen für die Einzelteiler sind aus Graphit, das sich weder ausdehnt noch zusammenzieht bei Temperaturänderungen. Der Aluminiumschaum kann auch als Sandwich mit anderen Materialien gefertigt werden, um beispielsweise Eigenschaften zu kombinieren. Alle Materialien lassen sich schweißen und mechanisch bearbeiten.

Verhandlungen mit Siemens

Mehr als einen Fuß in der Tür habe das Unternehmen beispielsweise bei Siemens im ICE-Bau. Die Zughauben der Triebfahrzeuge bestehen bislang aus Verbundwerkstoffen wie GFK, die relativ leicht beispielsweise bei einem Vogelschlag zerstört werden. Der Aluminiumschaum würde im Gegensatz zu reinem Aluminium keinen eigenen konstruktiven Aufbau verlangen und wäre leicht ersetzbar, weil man ihn beispielsweise auch schweißen kann.

„Ein paar Teile für die Hauben liefern wir schon. Wir sind optimistisch, dass wir den kompletten Auftrag bekommen“, sagt Schuller. Schließlich spare der Zugbauer damit 20 Prozent Gewicht.

Von André Wirsing