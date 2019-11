Havelfest: Das ist der Haupt-Act beim Stadtwerke-Konzert 2020

Brandenburg an der Havel

Dass die Stadtwerke wissen, wie man die Brandenburger zum Havelfest glücklich macht, haben sie in den vergangenen Jahren zuhauf bewiesen. Die Liste der Künstler, die schon beim traditionellen Eröffnungskonzert am Freitagabend auf der Bühne standen, liest sich wie das Who is Who der deutschen Popmusik: Nena, Heino, Max Giesinger und Glasperlenspiel sangen ebenso am Heine-Ufer wie Yvonne Catterfeld und Rea Garvey.

Prominenter Name für 2020

Auch für das mittlerweile 57. Havelfest im kommenden Jahr scheinen die Organisatoren einen ganz dicken Fisch an der Angel zu haben. Wie die MAZ aus sicherer Quelle erfuhr, wird am 19. Juni 2020 niemand Geringeres als Axel Bosse in der Havelstadt die Bühne rocken.

Der Sänger Axel Bosse kommt für einen Auftritt nach Brandenburg an der Havel. Quelle: picture alliance / dpa

Bosse, der sich mit seiner Platte „Alles ist jetzt“ aktuell auf Deutschlandtour befindet, hat inzwischen sieben Studioalben veröffentlicht. Die letzten beiden, „Engtanz“ und eben „Alles ist jetzt“, schafften es auf Platz 1 der Albumcharts.

Warum nicht ein Duett mit Anna Loos?

Auch wenn diese Meldung noch nicht endgültig bestätigt ist, träumen darf erlaubt sein: Wie wäre es beispielsweise, würde der 39-Jährige beim Havelfest gemeinsam mit Anna Loos auf die Bühne treten – immerhin kennen sich der Sänger und die gebürtige Brandenburgerin gut. Und eine neue Hymne, wie die Künstler sie einst für Frankfurt (Oder) schrieben, stünde der Stadt als Wiege der Mark sicher gut.

Wie gehabt wird es am Eröffnungs-Freitag des Havelfestes auf der Stadtwerke-Bühne ein Doppelkonzert geben. Wer neben Bosse auf der Bühne stehen wird, ist noch nicht durchgesickert. Was feststeht: es wird eine weibliche Künstlerin sein.

Das Havelfest findet 2020 vom 19. bis 21. Juni in Brandenburg an der Havel statt. Es wird die insgesamt 57. Auflage des größten Stadtfestes sein.

Von Philip Rißling