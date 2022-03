Havelfest startet am 17. Juni mit Stefanie Heinzelmann und Nico Santos

Brandenburg/H

Die Corona-Zahlen explodieren, nie waren die Inzidenzen in Brandenburg höher als in diesen Tagen und Wochen. Und dennoch ist die Entscheidung gefallen: Am. 17. Juni wird in Brandenburg an der Havel nach zwei Jahren des Stillstands wieder ein Havelfest eröffnet.

„Das Kulturbüro, die Stadtwerke und wir als Veranstalter haben gemeinsam beschlossen, dass es endlich wieder losgehen muss“, sagt Hans-Günther Koch, der auch 2019 das Havelfest veranstaltete und dessen Konzept großen Zuspruch fand.

Viel Spaß erwartet die Besucher des Havelfestes auch wieder am Packhof. Quelle: Rüdiger Böhme

Anders als in den Jahren zuvor, wird das Festgelände auf die den Packhof, den Salzhof und das Heine-Ufer beschränkt. Am Heine-Ufer gibt es am Freitag, 17. Juni den Auftakt zum Havelfest. Nach der Eröffnung wird es dort ab 20 Uhr rockig zugehen.

Der bekannte Sänger Nico Santos wird an diesem Abend erwartet, nachdem er das Konzert im Vorjahr coronabedingt absagen musste. Auch die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzelmann wird an diesem Abend ein Konzert geben.

Der Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen beginnt am kommenden Montag im Foyer der Stadtwerke am Packhof. Für Stadtwerkekunden kostet der Eintritt 20 Euro pro Karte. Wer seinen Strom oder sein Gas nicht von den Stadtwerken Brandenburg bezieht, wird mit vergleichsweise günstigen 40 Euro pro Karte für beide Konzerte zur Kasse gebeten.

Für Ihre Kunden haben sich die Stadtwerke laut Sprecherin Heide Traemann noch etwas besonderes einfallen lassen: Unter allen Bewerbern werden drei „Meet & Greet“ verlost. „Meet and Greet“ sind arrangierte Treffen mit einer berühmten Person, welche dabei Gelegenheit für ein kurzes persönliches Gespräch bietet.

Die Besucher strömen auf das Festgelände rund um die Jahrtausendbrücke. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir arbeiten unter Hochdruck am Programm“, erzählt Traemann. Die große Bühne am Heine-Ufer wird nach den Freitags-Konzerten auch Samstag und Sonntag komplett bespielt. Dabei kommen Profis und Laien zum Einsatz. Ein weiterer Höhepunkt wird das Abschluss-Konzert der Brandenburger Symphoniker am Sonntag um 19 Uhr auf der Hauptbühne sein.

Symphoniker spielen zum Abschluss

Bis zu diesem Abschluss haben Koch, Traemann und alle anderen Organisatoren noch zahlreiche Höhepunkte in petto. Am Havelfest-Samstag wird sich viel auf und am Wasser der Havel tun. Große-Kanuwettbewerbe und auch das Drachenbootrennen sind geplant. Als Vorbild für die Sportwettkämpfe hat sich Koch den Potsdamer Kanalsprint gesucht, ein Spektakel, das in Potsdam seit Jahren für Furore sorgt.

Auf dem Packhof soll drei Tage lang gerummelt werden. „Wir sind mit zahlreichen großen Fahrgeschäften im Gespräch“, sagt Koch. Ein Riesenrad wird sicher dabei sein, andere, in Brandenburg noch nicht gesehene Attraktionen, ebenso.

Viele Unwägbarkeiten in der Organisation des Havelfestes

Hans-Günther Koch sprüht vor Euphorie, ist aber auch sichtlich gezeichnet vom Hin und Her der zurückliegenden Wochen. Lange war offen, ob das Havelfest überhaupt stattfinden dürfe. Wie es aus dem Kreis der Veranstalter heißt, habe Oberbürgermeister Steffen Scheller darauf gedrungen, dass die Planungen vorangetrieben würden.

„Irgendwann muss auch mal Schluss sein mit ’alles dicht’. Das Virus wir und noch lange begleiten, wir müssen nur sehen, wie wir das Fest sicher machen“, sagt Koch. Ein schwieriges Unterfangen. Bleiben die Einschränkungen weiter in Kraft, wird er die Bereiche Packhof, Heine-Ufer und Salzhof über den Sicherheitsdienst einzeln am Einlass kontrollieren lassen. „2G, 3G? Oder keine Kontrollen mehr – wir wissen einfach nicht, was im Juni aktuell ist. Wir haben etliche Hygiene- und Sicherheitskonzepte erarbeitet“, sagt Koch.

Zukunft noch unklar

Nach dem Havelfest 2022 läuft der Vertrag der Stadt mit Kochs Produktionsfirma aus. Wird er sich wieder bewerben? „ich weiß es noch nicht. Das hängt auch ein bisschen von diesem Fest ab“, sagt der 69-Jährige. Derzeit könne man sich vor Arbeit nicht retten. Viele Veranstalter hätten in der Pandemie aufgeben müssen. Nun habe er große Feste in Magdeburg, Tegel und anderswo vor der Brust: „Aber so lange es Spaß macht, will ich eigentlich weitermachen.“

Das Brandenburger Havelfest ist seit Jahrzehnten das größte Volksfest der Stadt Brandenburg. Stets gibt es ein kunterbuntes Familienprogramm für Groß und Klein. Fünf Bühnen - über die gesamte Festfläche verteilt, bedienten die unterschiedlichsten Musikgenres und erfreuten die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm, das mit Ausnahme der Konzerte auf der Hauptbühne am Freitag für die Bürger kostenlos ist.

Von Benno Rougk