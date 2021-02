Brandenburg/H

Immer samstags streift Monika Böhling-Fießinger die Arbeitshandschuhe über. Sie ist eine der zehn Ehrenamtlichen, die sich regelmäßig im 2016 entstandenen interkulturellen Havelgarten in Brandenburg an der Havel treffen. In der Flämingstraße am Silokanal, gleich neben dem Übergangswohnheim.

„Die Vorstellung, wie es für Geflüchtete ist, mit mehreren Menschen in einem Zimmer zu wohnen, brachte uns auf die Idee, gemeinsam einen Garten zu gestalten.“

Einen Ort zu bieten, zum Entspannen, auch für Eltern mit Kindern, an dem gemeinsame Ideen umgesetzt und Feste gefeiert werden, zwischen Wildheit und Kulturpflanzen, das ist, was sie antreibt, sich zu engagieren.

Einstiges Brachland ist Garten

Die Stadt Brandenburg stellt seither das 2500 Quadratmeter große Grundstück zur Verfügung. Mit viel Einsatz und Hingabe ist aus dem einstigen Brachland nun ein blühender, fruchtbarer Garten geworden.

Viele Menschen haben mit angepackt, Zeit und Arbeit investiert. Monika Böhling-Fießinger mag deshalb nicht allzu viel Wirbel um die eigene Person. Sie sieht sich als eine von vielen Ehrenamtlichen. Doch stellvertretend für alle Beteiligten des Havelgartens gewährt sie einen Einblick in ihre Tätigkeit.

Gewürdigt wird ihre Arbeit in einem neu erschienenen interkulturellen Ehrenamtskalender. Insgesamt 14 ehrenamtlich engagierte Brandenburger aus unterschiedlichen Bereichen werden darin in einem kurzen Porträt vorgestellt.

Gemeinsame Arbeit am Projekt

„Jetzt, im Februar, ruht die Arbeit natürlich“, erklärt die Hobbygärtnerin. Doch sobald die Tage wärmer werden, das Frühjahr beginnt, wird der Garten bewirtschaftet, treffen sich Menschen, bunt und vielfältig, junge und alte, deutsche und ausländische. Sie wollen gemeinsam etwas gestalten, voneinander lernen, sich kennenlernen. Zum Beispiel gemeinsam Beete bepflanzen oder Wege vom Unkraut befreien, dabei auch mal innehalten, erzählen, lachen.

Monika Böhling-Fießinger hört viele Geschichten von den Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet und in Brandenburg an der Havel angekommen sind. Sie nimmt sich Zeit, hört zu, beantwortet Fragen, erklärt geduldig und gibt Tipps. Zwischen Gemüsebeeten und bunten Blumen.

Für den aus Syrien stammenden Ahmad Jobasi fühlt sich das so an: „Im Havelgarten sein, ist wie eine Reise und Frau Monika ist unser Schiff.“

Wie eine gemeinsame Reise

Frau Monika, wie Ahmad Jobasi sie nennt, freut sich am ganzjährigen Wachsen und Ernten und daran, etwas Neues mit zu gestalten. In den Hochbeeten gedeihen Basilikum, Petersilie, Minze, Koriander. Dort wachsen Zucchini, Gurken, Tomaten, aber auch Vertrauen und Freundschaft.

Und so erntet sie oft auch Sätze, wie diesen: „Mein Deutsch habe ich im Havelgarten gelernt.“ Für die 69-Jährige ist das ein kostbares Geschenk.

Zahlreiche Spenden ermöglichen den Kauf von Arbeitsgeräten, Pflanzen und Saatgut und auch selbst gezogene Pflanzen werden in die Erde gebracht.

Selbst gebaut ist auch der Sandkasten, auf einfache Weise, ganz ohne technische Hilfsmittel, berichtet Monika Böhling-Fießinger und, dass es den Beteiligten eine Freude war, zu zeigen, was sie wissen und können.

Austausch der Kulturen

Eine besondere Freude und eine gute Gelegenheit die verschiedenen Kulturen und Bräuche kennen zu lernen oder auch mal Rezepte auszutauschen, sind die gemeinsamen Feste, ob zu Ostern, Weihnachten oder zum Nowruzfest, einem traditionellen Frühlingsfest, das in vielen Regionen der Erde gefeiert wird.

„Die Menschen, die sich im Havelgarten treffen, gehen zufrieden nach Hause. Das macht auch mich glücklich“, sagt Monika Böhling-Fießinger und lädt gerne interessierte Menschen ein, die mithelfen möchten.

Nähere Informationen unter: www.havelgarten-brandenburg.de

Der Interkulturelle Ehrenamtskalender ist ein gemeinsames Projekt der Flüchtlingsnetzwerkkoordination und des Freiwilligenzentrums in Brandenburg an der Havel. Er ist kostenfrei erhältlich bei Ulrike Berger, zu erreichen unter: 03381/2099334 oder fwz-brandenburg@caritas-brandenburg.de

Von Ina Schidlowski