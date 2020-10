„Havelkids“ können erst im Dezember umziehen

Brandenburg/H

Noch bis zum Jahreswechsel müssen die Kinder des Hortes „Havelkids“ warten, bis sie ihren Hort im einstigen Augustaheim in der Kleinen Gartenstraße in Nachbarschaft der Grundschule beziehen können. Das betrifft nicht nur die Kinder der 2015 wiederbelebten Bildungseinrichtung, sondern auch Schüler der Fontaneschule – insgesamt sind 300 Mädchen und Jungen betroffen.

Containermiete endet im Dezember

Dann soll aber endgültig Umzug sein, sagt die fürs Jugendamt zuständige Fachbereichsleiterin Kerstin Schöbe auf MAZ-Anfrage: „Da die angemieteten Hortmodule in der Bauhofstraße nach nochmaliger Verlängerung des Mietvertrages nur noch bis zum 31. Dezember 2020 zur Verfügung stehen, müssen die Fertigstellung des Hortes in der Kleinen Gartenstraße und der Umzug von der Bauhofstraße dorthin noch in diesem Jahr erfolgen.“

25.000 Euro im Monat

Bis dahin zahlt die Kommune weiterhin 25.000 Euro pro Monat für die Containermiete, „die Mietkonditionen haben sich im Verlängerungszeitraum nicht verändert“.

Stadt steht im Mietvertrag

Der Mietvertrag für den Hort in der Kleinen Gartenstraße sei zwischen dem Eigentümer, dem zukünftigen Träger (Jugend- und Sozialwerk gGmbH) und der Stadt Brandenburg an der Havel geschlossen worden. Die Kommune trete als Mieterin nur dann in den Vertrag ein, wenn der Träger den Betrieb der Einrichtung nicht aufrecht erhalten kann. Ziel dieser Regelung sei die langfristige Sicherung des Objektes als Horteinrichtung gewesen.

Lange Vorgeschichte

Dazu muss man etwas über die – unendliche – Vorgeschichte wissen: 2013 erwarb die Christian Lohn & Jana Hirt GbR das leerstehende Gebäude vom Land. Das Augustaheim ist 1898/1899 durch den Vaterländischen Frauenverein errichtet worden.

Verhandelt wird seit 2015

Die neuen Besitzer wollten erst Wohnungen darin bauen und herrichten. 2015 als die Schule reaktiviert wurde, begannen die Verhandlungen mit der Stadt für eine Hortnutzung. 2017 sollte die Kindereinrichtung in Betrieb gehen. Das fristgerechte Sanieren bekamen die Eigentümer aber nicht hin, deshalb musste die Kommune eilends eine Interimslösung schaffen.

Modul-Hort als Zwischenlösung

Sie mietete einen „Container-Hort“, also temporäre Unterkünfte in Modulbauweise mit besagter Monatsmiete von 25.000 Euro. Der Komplex stand zwar nicht pünktlich zum Schuljahresbeginn im September 2017, aber bis Dezember. Errichtet wurde er an der Bauhofstraße auf dem Areal des alten Busbahnhofes.

Ansprüche bei Verspätung

Offensichtlich hatte es die Kommune damals versäumt, Vertragsstrafen mit den Augustaheim-Eignern auszuhandeln für den Fall von Bau- und Sanierungsverzug. Diesmal war die Verwaltung wohl schlauer, die abermalige Verzögerung dürfte ein Nachspiel haben. Zu konkreten Inhalten des Mietvertrages könnten aus datenschutzrechtlichen Gründen keine weitergehenden Aussagen getroffen werden, sagt Kerstin Schöbe.

Sie fügt aber hinzu: „Der geschlossene Mietvertrag regelt einen Schadensersatzanspruch des Mieters gegenüber dem Vermieter für eine verspätete Übergabe für den Fall, dass die verspätete Übergabe durch den Vermieter zu vertreten ist. Sollte es tatsächlich zu weiteren Verzögerungen kommen, wird dieser Sachverhalt juristisch zu prüfen sein.“

Keine alternativen Objekte

Aufgrund des bisher erreichten Standes gehe die Verwaltung nun davon aus, dass die Fertigstellung des in unmittelbarer Schulnähe gelegenen Objektes erfolgen wird. Konkrete Alternativen für den Hort stünden gegenwärtig nicht zur Verfügung.

Von André Wirsing