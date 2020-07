Brandenburg/H

Der Havelradweg soll schöner werden, jedenfalls auf städtischem Territorium rund um den Ortsteil Gollwitz.

Die Stadtverordneten haben in ihrer vergangenen Sitzung mit großer Mehrheit die Hand dafür gehoben, dass die Stadt einige Dinge anschafft: Eine Knorpelschänke an der Saaringer Spitze, weil die alte durch einen Sturm zerstört wurde, eine Bank am Beginn des Radweges an der Krummen Havel für die Skater und drei Mülleimer.

Mehrheit für Ortsbeirat

Die Ortsbeiratsmitglieder Andreas Erlecke ( CDU) und Nicole Näther ( SPD) haben die Anschaffungen in einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung (SVV) beantragt und dafür die Mehrheit bekommen.

Oberbürgermeister Steffen Scheller hatte sich vor der Sitzung schriftlich dagegen positioniert, in der Sitzung aber eingeräumt, dass man wohl nicht Nein sagen könne.

Ehe die Ortsvorsteherin den Müll am Havelradweg bei Gollwitz wegräumte, dokumentierte sie den Zustand. Quelle: Nicole Näther

Die Ortsvorsteherin schwärmte in der Sitzung vom Havelradweg als schönsten Radweg Deutschlands. Immer wieder fährt Näther das Gollwitzer Teilstück ab und sammelt Müll auf, damit die Radtouristen keinen schlechten Eindruck von ihrem Ort erhalten. Doch Abfallbehälter würden ihr solche Arbeit womöglich ersparen.

Die Verwaltung hatte dem entgegengehalten, dass nach den Erfahrungen an Malge, Gränert und in Kirchmöser Anlieger ihren Hausmüll in solchen Behältern entsorgen. Scheller fürchtet zudem Krähen, Wildtiere und Vandalen mit deren Hang, Behälter zu zerstören beziehungsweise den Inhalt in angrenzende Gewässer zu werfen.

Vandalismus

Die geforderte Knorpelschänke hält das Rathaus für mit 2000 Euro für zu teuer und überdies überflüssig, die geforderte neue Sitzbank für das baldige Opfer von „Vandalismus“. Doch auch CDU-Stadtverordnete stimmten am Ende für den Antrag des Ortsbeirates, dem mit Andreas Erlecke ein CDU-Mitglied angehört.

Die Gollwitzer Kommunalpolitiker hatten sich ursprünglich auch eine relativ teure Zählanlage für Fußgänger und Radfahrer gewünscht, doch die Antragstellerin rückte davon in der Sitzung ab.

28 Prozent mehr Fahrradfahrer

Den Gollwitzern reicht die Hochrechnung von der Zählanlage am Havelradweg in Kirchmöser. Sie besagt, dass der Radverkehr in Gollwitz zwischen 2013 und 2019 um 77 Prozent gestiegen ist und im laufenden Jahr bis April schon um 28 Prozent.

Wasser auf die Mühlen der Ortsvorsteherin, die kaum müde wird, immer wieder die Pflege und Vermarktung des touristisch wertvollen Weges zu fordern. Mit ihrem Ortsbeiratskollegen ist Näther sich darin einig, dass ein Mindeststandard an Ordnung und Sauberkeit des Radweges hilfreich ist.

Von Jürgen Lauterbach