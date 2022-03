Havelsee-Bürgermeister mahnt Sparsamkeit bei Strom und Heizung an

Havelsee

Bürgermeister Günter Noack hat die Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Gebäuden zu „höchster Sparsamkeit“ aufgerufen. Grund sind die explodierenden Preise für Öl, Diesel, Gas und Strom. Dabei geht es unter anderem um Kitas, Dorfbegegnungsstätten und Gerätehäuser. Die Kommune betreibt auch das Rohrweberei-Museum, die Havelfähre und das Haus der Begegnung in Pritzerbe. Bei einem sorglosen Umgang mit Energie und Kraftstoffen seien die Kosten möglicherweise nicht mehr beherrschbar, sagte Noack bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten. Gerade haben die Abgeordneten den Haushalt für 2022 beschlossen. Doch angesichts der aktuellen Entwicklung bei den Betriebskosten sei der Etat unter Vorbehalt zu betrachten, so der Bürgermeister.

Schwierige Haushaltslage in Havelsee

Dabei kommt der Anstieg der Energiekosten für Havelsee zur Unzeit. Nach Ansicht der Verwaltung gestaltet sich die Haushaltslage der Stadt immer schwieriger. „Die Erträge steigen langsamer als die Aufwendungen“, heißt es im Vorbericht zum Haushalt 2022. Zu einem finanziellen Kraftakt wird trotz Fördermittel der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Fohrde. Allerdings hat Havelsee einige Gegenmaßnahmen eingeleitet. Pachten und Campingplatzgebühren wurden angezogen. Die Grundsteuern A und B wurden erhöht. Die Fährpreise haben sich verteuert. Problem bleibt die Gewerbesteuer, die starken Schwankungen ausgesetzt ist.

Solarpark Briest macht wieder Gewinn

In Havelsee sind derzeit 251 Gewerbebetriebe angesiedelt, davon wurden 51 Betriebe in 2021 mit knapp 300.000 Euro Gewerbesteuer veranlagt. Veranschlagt waren aber 600.000 Euro. Die Stadt musste letztes Jahr rund 550.000 Euro Gewerbesteuer für die Jahre 2017 bis 2020 an den Betreiber des Solarparks Briest zurückzahlen. „Eine Situation, die sich nach Aussage der Investoren nicht wiederholen soll“, berichtete Bürgermeister Noack nach einem Treffen mit Vertretern der Betreiberfirma MCG Capital Invest GmbH. Danach musste das Unternehmen viel Geld in die Auswechslung defekter Solarmodule investieren. Inzwischen wird wieder in der Gewinnzone Strom produziert.

Von Frank Bürstenbinder