Havelsee-Künstler gehen wieder in die Kirche

Hohenferchesar

Die 1831 geweihte Kirche in Hohenferchesar wird am kommenden Wochenende erneut zu einer Ausstellungsstätte für Künstler aus Havelsee und Umgebung. Grund sind die kreisweiten Tage des offenen Ateliers, an denen sich rund 100 Aussteller in etwa 50 Ateliers beteiligen. Der Kirchenförderverein Havelsee war schon 2018 auf die Idee gekommen, die Aktivitäten von künstlerisch engagierten Menschen unter einem Dach zu vereinigen. Und zwar im Rahmen einer Gemeinschaftsausstellung, die am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hohenferchesars Kirche als Ausstellungsort Quelle: Frank Bürstenbinder

In diesem Jahr stehen acht Namen auf der Ausstellerliste. Zu sehen sind unter anderem Malereien von Peter Platt, Hagen van den Boom und Martina Stein. Ernst Kaiser stellt Holzbildhauereien aus. Lisa Schwarz ist mit Grafiken dabei. Karin Euren zeigt Fotografien. Zu den Ausstellern gehören auch Sabine Milbred (Objekte) und Norbert Schwarz (Design), der selbst dem Kirchenförderverein angehört. Ein Familienausflug am Wochenende nach Hohenferchesar lohnt sich auch deshalb, weil Kinder zeichnen und basteln können.

Am Schraubstock in seiner Remise experimentiert Uwe Sernow-Rose mit Schrottfragmenten. Auch der Gortzer öffnet am Wochenende seine Werkstatt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Künstlergemeinschaft aus Havelsee gehört nicht zu den einzigen Ausstellern im Amt Beetzsee. An beiden Tagen öffnet auch der Metallbildhauer Uwe Sernow-Rose seine Werkstatt in Gortz für das Publikum. Aus Radewege sind Regina Stodtmeister und Angelika Viertel dabei, die ihre Malereien und Fotografien im Atelier des Domstiftsgutes Mötzow ausstellen. Nicht unbekannt ist auch Wolfgang Lorenz aus der Lehniner Schlichtingstraße, der für seine Fotografien überregional bekannt ist. In Krahne öffnet Martina Breyer am Wochenende ihr Kunstgut in Krahne. Im Künstlergarten und in der Scheune von Franka Schwarz in Trechwitz sind Malereien, Objekte und Skulpturen zu sehen.

Corona-Regeln beachten

Die Tage der Offenen Ateliers werden von den jeweiligen im Landkreis aufgeführten Veranstaltern in Kooperation mit der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH, Kulturland Brandenburg, organisiert. Es gelten die pandemiebedingten Hygiene- und Abstandsregeln.

Von Frank Bürstenbinder