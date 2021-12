Havelsee berät unter 3G-Regel über höhere Fährgebühren

Havelsee

Zu ihrer letzten öffentlichen Sitzung im alten Jahr kommen die Stadtverordneten von Havelsee an diesem Donnerstag nach der 3G-Regel zusammen. Das heißt, dass die Abgeordneten geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Beim Betreten der Versammlungsstätte sind entsprechende Nachweise vorzulegen. „Die Verwaltung hat sich im Vorfeld mit dem Bürgermeister über die Vorgehensweise angesichts der hohen Infektionszahlen verständigt“, kündigte Amtsdirektor Guido Müller an.

Besucher aus Kützkow

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Gemeindevertreter von Groß Kreutz (Havel) unter Beachtung der 3G-Regel getagt. Diese gilt auch für Besucher der Stadtverordnetenversammlung, die um 19.30 Uhr im Saal der Gaststätte „Am Kreuzdamm“ beginnt. Schnelltests vor Ort sind nur in Einzelfällen möglich. Am Donnerstag wird besonders mit der Teilnahme von Kützkowern gerechnet. Grund: Die Stadtverordneten beraten unter anderem über eine Erhöhung der Gebühren für die zwischen Kützkow und Pritzerbe pendelnde Autofähre.

Seit 2003 sind die Fährpreise in Pritzerbe unverändert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach Auskunft von Havelsee-Bürgermeister Günter Noack sollen nur die Einzelfahrscheine teurer werden. Zum Beispiel für Personen ab 15 Jahre von 60 Cent auf einen Euro. Für einen Pkw mit fünf Plätzen und Fahrer wären künftig 2,50 Euro statt 2 Euro fällig. Noack erinnerte bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag daran, dass die Gebühren seit 2003 unverändert sind. „Die Ausgaben für Löhne, Reparaturen und Betriebskosten sind dagegen stark gestiegen“, so das Stadtoberhaupt.

Abgeordnete müssen entscheiden

Überraschend für Noack hat die Amtsverwaltung im Entwurf der neuen Gebührensatzung auch die Preise der Monatskarten höher angesetzt. Zum Beispiel für einen Pkw mit Fahrer von 35 auf 40 Euro. Die Monatskarten sind für die Kützkower ein Politikum. Bedingt durch die von Pritzerbe abgeschnittene Lage auf dem westlichen Havelufer fühlen sich die Einwohner ohnehin durch Fährgebühren benachteiligt. „Wir haben bei der Neukalkulation die Gesamtlage von Havelsee betrachtet“, so Amtsdirektor Guido Müller. Nun haben die Stadtverordneten das letzte Wort.

Von Frank Bürstenbinder