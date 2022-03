Havelsee mietet Räume für Lebensmittelladen an

Pritzerbe

Die Stadt Havelsee zieht die Notbremse. Um eine Grundversorgung mit Lebensmitteln für nicht mobile Bürger in Pritzerbe abzusichern, will die Kommune selbst Räumlichkeiten für einen Nahversorger anmieten. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Konsum in der Hauptstraße. So steht es jedenfalls in einer Beschlussvorlage, den die Mitglieder des Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung am 23. März zur Beschlussfassung empfohlen haben.

Letzter Laden in Pritzerbe

Es handelt sich um 120 Quadratmeter Ladenfläche, die ab 1. Mai 2022 von Britta Köhler genutzt werden können, um ihr jetziges Geschäft in der Havelstraße an den neuen Standort zu verlegen. Am bisherigen Platz ist ein Weiterbetrieb auf Dauer nicht mehr möglich. Ende letzten Jahres hatte Sigrid Bajerski ihren Lebensmittel- und Getränkeshop in der Kirchstraße geschlossen.

Damit blieb Britta Köhler als letzte Ladeninhaberin übrig. „Wir müssen als Stadt etwas tun, damit die Leute überhaupt noch Grundnahrungsmittel zu kaufen bekommen“, warb Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer für ein Engagement der Stadt.

Havelsee ohne Geschäft

Problem: Der Besitzer der Immobilie in der Hauptstraße will nur mit der Stadt geschäftliche Beziehungen eingehen. Darauf lässt sich die Kommune wohl oder übel ein, um die Ladenräume dann an Britta Köhler unterzuvermieten. „Für Havelsee ist diese Variante nicht ohne finanzielles Risiko“, gab Carsten Muschol (CDU) zu bedenken. Mehrheitlich wird jedoch mit einem unternehmerischen Erfolg der Ansiedlung in dem 2500-Einwohner-Städtchen gerechnet. Weder in Pritzerbe noch in den anderen vier Ortsteilen von Havelsee gibt es sonst noch ein Lebensmittelgeschäft.

Hoffnung auf Supermarkt in Havelsee

Zwar bemühen sich Kommunalpolitiker um die Ansiedlung eines Supermarktes im Stadtgebiet, doch sind bislang alle Standortvorschläge ohne Erfolg geblieben. Zuletzt war über ein Baufeld an der Einfahrt zum Birkenwäldchen diskutiert worden. „Das ist leider wegen der Lage im Außenbereich und Landschaftsschutzgebet planungsrechtlich schwer umsetzbar“, so Bauamtsleiterin Silke Häberle.

Von Frank Bürstenbinder