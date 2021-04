Havelsee muss Dorftreff und Radweg auf 2022 verschieben

Havelsee

Für zwei Großprojekte wird es in diesem Jahr keine Fördermittel für die Stadt Havelsee geben. Das hat Amtsdirektor Guido Müller auf der jüngsten Versammlung der Stadtverordneten angekündigt. Verschieben wird sich deshalb der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Fohrde auf dem Gelände der alten Kita in der Tieckower Straße. Geduld ist auch beim nächsten ländlichen Wegebau gefragt. Zuschüsse für eine befestigte Trasse zwischen Fohrde und Hohenferchesar wurden vom Land für 2021 wegen fehlender Haushaltsmittel abgelehnt. Was nun?

Günter Noack ist Bürgernmeister der Stadt Havelsee. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Beide Vorhaben werden nicht aufgegeben“, stellte Havelsee-Bürgermeister Günter Noack klar. Dafür hat das Amt Beetzsee bereits neue Förderanträge für das Haushaltsjahr 2022 beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung gestellt. Die Anträge bleiben nicht ohne Einfluss auf die Ausgabenpolitik in den kommenden Jahren. Havelsee musste sich schon jetzt in einem sogenannten Selbstbindungssbeschluss zur Bereitstellung eines Eigenanteils verpflichten. Beim neuen Dorfgemeinschaftshaus in Fohrde geht es für 2022 und 2023 um insgesamt knapp 212 000 Euro. Dazu kommen über 630 000 Euro Fördermittel.

Baugenehmigung liegt vor

Sollte es 2022 Fördermittel für einen Neubau auf dem alten Kitagelände in Fohrde geben, könnte alles ganz schnell gehen. Denn die Baugenehmigung ist wegen des guten Planungsvorlaufs bereits erteilt. Im Kern geht es um die Schaffung eines multifunktionalen Gebäudes mit zusätzlichen Räumen, um die benachbarte Kita „Kinderparadies“ zu entlasten. Dort werden normalerweise rund 70 Mädchen und Jungen betreut. Die Platzkapazitäten sind erschöpft. Nach einer coronabedingten Schließung hat die Einrichtung in dieser Woche wegen Personalmangels einen Notbetrieb aufgenommen, der zunächst bis Freitag gilt. Die Stadtverordneten verständigten sich darüber, dass der seit vielen Jahren leer stehende Altbau noch in diesem Jahr für rund 63 000 Euro abgerissen werden soll, um ein freies Baufeld zu haben. Nach einer Bewilligung der Fördermittel muss noch die Ausführungsplanung beauftragt werden, um danach die Baumaßnahmen ausschreiben zu können. Einstimmig folgten die Abgeordneten einer von der Verwaltung vorgelegten Beschlussvorlage.

Amtsdirektor Guido Müller Quelle: Frank Bürstenbinder

Ähnlich liegt die Lage bei der Finanzierung des ländlichen Wegebaus zwischen Fohrde und Hohenferchesar. Die Investition ist den Kommunalpolitikern insbesondere vor dem Hintergrund eines weiteren Ausbaus der radtouristischen Infrastruktur wichtig. „Der Ausbau wäre ein idealer Lückenschluss zwischen Havel und Beetzsee und damit ein Meilenstein bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes des Amtes Beetzsee“, ist Verwaltungschef Müller überzeugt. Doch auch dieser Förderantrag wurde vom Land für 2021 im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutz“ abgelehnt. Die Hoffnungen richten sich deshalb auf das Förderjahr 2022. In einem Beschluss verpflichteten sich die Stadtverordneten für das kommende Jahr rund 647 000 Euro und für 2023 noch einmal etwa 619 000 Euro an Investitionskosten einzustellen. Von den voraussichtlich 1,26 Millionen Euro Gesamtkosten muss Havelsee über zwei Jahresscheiben rund 467 000 Euro aufbringen.

Nach dem Ausbau des Heerweges zwischen Brielow und Hohenferchesar (links) soll der ländliche Wegebau in Richtung Fohrde (rechts) fortgesetzt werden. Allerdings lässt sich das Projekt nur mit Fördermitteln realisieren. Quelle: Frank Bürstenbinder

Schon im laufenden Jahr sind Investitionsmittel in Höhe von 75 000 Euro für Planungsleistungen und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Aus Gründen des Naturschutzes wäre bei einer Bewilligung der Fördermittel eine Baufeldfreimachung von Januar bis Februar 2022 möglich. Der Baustart könnte mit Rücksicht auf die Brut-, Fortpflanzungs- und Wanderungszeit von Vögeln und Amphibien ab Juli 2022 möglich sein.

