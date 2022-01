Havelsee stoppt Landverkauf für Ausbau der B 102

Havelsee

Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Bundesstraße 102 verhärten sich die Fronten zwischen der Stadt Havelsee und dem Landesbetrieb Straßenwesen. So könnte es bei der Realisierung des Teilabschnitts zwischen Fohrder Kreisverkehr und Pritzerber Seekanalbrücke zu Verzögerungen kommen. Grund: Die Stadtverordneten haben auf ihrer jüngsten Sitzung den Verkauf kommunaler Grundstücke, die für das Bauvorhaben benötigt werden, abgelehnt. Mit dieser Entscheidung wird es fraglich, ob der Zeitplan zur Ertüchtigung der Bundesstraße eingehalten werden kann.

Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Quelle: Frank Bürstenbinder

Insgesamt geht es um 27 stadteigene Flurstücke, die der Landesbetrieb ganz oder teilweise erwerben beziehungsweise zeitweilig in Anspruch nehmen will. Kaufen möchte der Vorhabenträger insgesamt knapp 1900 Quadratmeter von der Stadt. Dazu kommen Flächen von privaten Eigentümern. Havelsee-Bürgermeister Günter Noack macht keinen Hehl aus der Stimmungslage unter den Kommunalpolitikern in der Stadt. „Wir sind nicht gegen einen Ausbau der Bundesstraße. Doch die Sturheit des Landesbetriebes zwingt uns zu mehr Druck, um den kommunalen Interessen Gehör zu verschaffen. Dazu gehört für uns unbedingt die Offenhaltung der Brandenburger Straße“, sagte Noack der MAZ.

Gespräch in Premnitz

Alarmiert von den Bremsmanövern in Havelsee, sorgt sich inzwischen die Wirtschaftsregion Westbrandenburg über Sand im Getriebe bei der Ertüchtigung der B 102 als Autobahnzubringer für den Raum Rathenow, Premnitz und Brandenburg. So trifft sich an diesem Dienstagnachmittag der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling mit Havelsee-Bürgermeister Günter Noack zu einem Meinungsaustausch.

Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz Quelle: Rüdiger Böhme

„Es liegt mir fern einem anderen Bürgermeister Ratschläge zu geben. Doch als Region müssen wir größer denken. Der Ausbau der B 102 ist lange geplant und ersehnt“, sagte Tebling der MAZ. Sein Amtskollege Noack erwartet von dem Gespräch keinen Durchbruch: „Es sei denn, der Premnitzer Bürgermeister unterstützt unser Anliegen mit der Offenhaltung der Brandenburger Straße. Denn damit wäre das größte Hindernis beseitigt.“

Premnitzer Bürgermeister besorgt

Tebling dagegen macht sich Sorgen, dass der Landesbetrieb als Reaktion auf die Haltung Havelsees auf einen Ausbau der B 102 verzichtet und das Geld lieber in andere Projekte steckt. Wie der Premnitzer Bürgermeister ankündigte, wolle er gemeinsam mit dem Brandenburger Oberbürgermeister und dem Rathenower Stadtoberhaupt in einem Brief an die Landesregierung am Festhalten an dem Bauprojekt drängen. Der Abschnitt der Ortsdurchfahrt Fohrde ist 1,4 Kilometer lang und soll teilweise mit Überholspuren ausgestattet werden. Der Radweg erhält eine Breite von 2,50 Meter und einen 75 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn. Dafür muss Land angekauft werden. Die beiden Knotenpunkte zur Pritzerber Straße und zur Bahnhofstraße werden mit Ampeln in alle Richtungen ausgestattet.

Fohrde macht mobil gegen die geplante Kappung der Brandenburger Straße (links im Bild) von der B 102. Quelle: Dirk Fröhlich

Auch ein Diskussionspunkt ist die vom Landesbetrieb angekündigte Vollsperrung während der Bauarbeiten. Eine Umleitung des Verkehrs durch die Pritzerber Straße wäre für die Fohrder Ortslage eine Katastrophe, ist sich der Ortsbeirat einig. Die Anbindung der Brandenburger Straße an die B 102 soll wegen ihrer Nähe zum Kreisverkehr entfallen. Doch dafür müsste die vom Kreisverkehr abgehende Tieckower Straße den Verkehr aufnehmen. Dort befinden sich die Kita und bald auch ein Bürgerhaus. Die Fohrder sehen in der beengten Tieckower Straße keine Alternative für Schwerverkehr zu Gewerbebetrieben und für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Und was sagt der Landesbetrieb Straßenwesen zur Entwicklung in Havelsee?

Enteignung im äußersten Fall

Dazu Pressesprecher Steffen Streu auf Nachfrage: „Der Landesbetrieb hat nach wie vor das Ziel, die Ortsdurchfahrt zu sanieren und einen Radweg anzulegen. Dazu bleiben wir weiter im Gespräch mit der Stadt. Wenn der Erwerb von Grundstücken nicht stattfinden kann, bleibt nur die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Der am Ende des Verfahrens stehende Planfeststellungbeschluss bietet die rechtliche Grundlage für den Grunderwerb, der im äußersten Fall auch in einer Enteignung münden kann. Zuvor sollten aber noch alle Möglichkeiten einer gütlichen Einigung ausgeschöpft werden.“

Von Frank Bürstenbinder