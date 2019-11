Havelstadt Helau: Karnevalisten übernehmen die Macht

Brandenburg/H

Was für ein Paukenschlag am Samstag zum Prinzenball des BKC. Der Prinz macht seiner Prinzessin einen Heiratsantrag und steckt ihr einen funkelnden Verlobungsring an den Finger. Doch was für ein Schreck am 11.11. zum Start des großen Karnevalsumzuges der beiden närrischen Vereine.

Cornelia I. und Prinz Christian. Quelle: Rüdiger Böhme

Gerade noch haben alle ein Erinnerungsfoto vom BKC-Prinzenpaar mit dem Verlobungsring gemacht, den Prinzessin Cornelia I. stolz jedem zeigte und wenige Minuten später ist er weg.

Beim Werfen der Süßigkeiten zu Beginn des Umzuges zwischen Wiesenweg und Wredowstraße, Höhe der ehemaligen Feuerwehr, flog das symbolträchtige Schmuckstück weg vom Finger und die ganze Freude wich dicken Tränen. Das haben sich beide so nicht vorzustellen und bitten nun alle Schaulustigen, die in diesem Bereich standen, um Unterstützung.

Wo ist der Verlobungsring der Prinzessin?

Prinz Christian zur MAZ am Telefon: „Bitte helft uns beim Suchen nach dem Ring. Vielleicht hat ihn aus Versehen jemand mit den Bonbons gefunden und eingesteckt oder er findet ihn jetzt noch. Wir möchten den Ring gern wieder bekommen und hoffen auf die Hilfe aller.“ Wer ihn findet möchte sich telefonisch bei der Firma „Von Poll-Immobilien“ unter 03381/7968454 melden. Das BKC-Prinzenpaar würde sich sehr darüber freuen.

Doch wenig später ging es auch für das BKC-Prinzenpaar im Tumult weiter. Gemeinsam mit den Havelnarren vom KCH ging es vom Wiesenweg über die Bauhof-, Stein-, Sankt-Annen- und Neustädtische Heidestraße zum Paulikloster, um dort die Proklamationen der Prinzenpaare zuhören und die Schlüsselübergaben für die Alt- und die Neustadt durchzuführen.

Kleine Zeitprobleme stören die Schaulustigen nicht

Wie immer, gab es auch diesem 11.11. kleinere zeitliche Problem, die aber kaum einen der zahllosen Schaulustigen davon abhielten, auf seine Kamelle zu warten. Und wer wartete, der wurde belohnt, am Ende sogar mit einem heißen Glühwein zum Aufwärmen.

Die beiden Karnevalsvereine hatten ihre Vorstände, Senatoren, Tanz- und Gesangsgruppen dabei. Die Musketiere des KCH und die BKC-Pulversäcke waren ebenso im Einsatz und wer nicht auf einem der gestalteten Wagen stand und Bonbons warf, verteilte Einladungen, Programme oder Rosen.

Viel zu tun für den Technikchef

Für den ordnungsgemäßen Ablauf sorgte ein Team beider Vereine unter Leitung von Torsten Ritzka. Der BKC-Vizepräsident und Technikchef stöhnte: „Ich kann meinen Namen schon nicht mehr hören“. Er war aber immer und zu jeder Zeit gut gelaunt ansprechbar und zeigte jedem, wo sein Platz in der Kolonne war.

Am Steintorturm wurde dann der Zug der fröhlichen Jecken aufgehalten. Die DLRG hatte mit zwei Einsatzfahrzeugen die Straße gesperrt und es war Zeit, den Brückenzoll zu entrichten. Dafür hatten die beiden Vereine gesammelt und der Weg wurde freigegeben. Ebenso durfte sich Oberbürgermeister Steffen Scheller von seiner Kettenkugel befreien lassen. Dafür zahlte er mit Talern und Schnäpschen in die Munitionskiste der Pulversäcke.

Die Narren übernehmen die Stadtschlüssel

Im Paulikloster angekommen, wurde der Tross fröhlich von den Wartenden empfangen, die alle miterleben wollten, wie die Stadtschlüssel in die Hände der Narren kommen. Zuvor verlassen die Prinzenpaare von BKC und KCH ihre Proklamationen und danach übergab Oberbürgermeister Steffen Scheller die Schlüssel für Altstadt und Neustadt. Doch die Party ging weiter und der Mittag im Paulikloster wurde stimmungsvoll gefeiert.

Währenddessen zogen die Karnevalisten des BKC mit ihrem Prinzenpaar zum Wiesenweg, um den Verlobungsring der Prinzessin zu suchen. Ob er doch noch gefunden wurde, ist noch nicht bekannt.

Von Rüdiger Böhme