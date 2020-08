Heavy Metal, bis die Polizei kommt: Ruhestörung in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Heavy Metal gefällt nicht jedem, schon gar nicht nachts: Ein Mann in der Bahnhofsvorstadt in Brandenburg an der Havel hat am ganz frühen Dienstagmorgen so laut Musik gehört, dass die Polizei kommen musste. Verärgerte Nachbarn hatten die Beamten der Inspektion um Hilfe in das Haus in der Flutstraße gerufen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Androhung von Konsequenzen

„Nach einem kurzen belehrenden Gespräch unter Androhung von Folgemaßnahmen, stellte der Ruhestörer die Musik und das dazu passende Gegröle ein“, berichtet Polizeioberkommissarin Cornelia Hahn. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 0.40 Uhr.

Anzeige

Der Mann hielt sich dann offenbar an das Gesagte, denn die Polizei musste in der vergangenen Nacht nicht noch einmal in diesem Fall eingreifen.

Von MAZ