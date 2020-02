Hebammen-Studium: Senftenberg lädt Brandenburg/Havel zur Zusammenarbeit ein

Brandenburg/H

Das Institut für Gesundheit der BTU in Senftenberg wünscht sich in der künftigen akademischen Hebammenausbildung eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Brandenburg/Havel und dem städtischen Klinikum.

So jedenfalls ist das aktuelle Schreiben der Professorin Anja Walter zu verstehen, das sie an diesem Donnerstag an Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU), die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser ( SPD) und Klinikum-Geschäftsführerin Gabriele Wolter geschickt hat. Anlass ist die aktuelle Berichterstattung in der MAZ über die Studienstandort-Vorentscheidung zugunsten von Senftenberg.

Kontakt zu allen Akteuren

Anja Walter ist seit Oktober 2015 Professorin für Pflegewissenschaft und Pflegedidaktik an der BTU Cottbus-Senftenberg und leitet den Studiengang Berufspädagogik für Gesundheitsberufe. Den Brandenburger Mitstreitern teilt sie mit, „dass wir als Institut für Gesundheit der BTU in der Konzeption des Hebammenstudienganges selbstverständlich den Kontakt zu allen Akteuren suchen werden“.

Die Professorin hofft, dass in der Gestaltung der praktischen Studienphasen verschiedene Standorte zusammenarbeiten werden. Sie nimmt Bezug auf die aktuellen Bemühungen Brandenburger Politiker, die Stadt wenigstens als Praxis-Studienort durchzusetzen.

Gesundheitsbezogene Studiengänge

Der Pflegewissenschaftlerin zufolge beruht die Entscheidung des Ministeriums für Senftenberg – und damit gegen Brandenburg/Havel – darauf, „dass in Senftenberg bereits gesundheitsbezogene Studiengänge angesiedelt sind: die Bachelorstudiengänge Pflegewissenschaft und Physiotherapiewissenschaften.“

Nun alle drei Bachelorstudiengänge unter ein Dach zu bringen, sei sinnvoll. „Denn in der Versorgungspraxis benötigen wir Menschen in Gesundheitsberufen, die bereits während ihrer Ausbildung gelernt haben, interprofessionell zu denken und zu handeln“, schreibt die Professorin, die einst den Beruf der Krankenschwester erlernt hat.

Anja Walter verweist dabei auf ein sehr erfolgreiches Projekt mit Medizinstudenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB).

„Standort stellt uns vor Herausforderungen“

Die von Klinikum-Chefin geäußerte Skepsis zum Standort Senftenberg versteht die dort tätige Wissenschaftlerin. „Der Standort stellt uns oft vor Herausforderungen – beispielsweise im Hinblick auf die praktischen Einsätze der Studierenden“, schreibt sie nach Brandenburg/Havel.

Die gesundheitsbezogenen Studiengänge in Senftenberg anzusiedeln, nennt sie eine politische Entscheidung für die Region. Das Institut für Gesundheit leiste einen Beitrag zur Entwicklung Südbrandenburgs. Die Menschen, die einmal dort angekommen sind, schätzten die Lebensqualität sehr.

SPD-Fraktion hat frühzeitig gewarnt

Wie berichtet, will die Landesregierung Senftenberg als Standort für das geforderte Hebammenstudium etablieren. Sie begründet das offiziell damit, dass sie für diese Aufgabe eine staatliche Hochschule vorsieht und somit keine private, wie sie die MHB ist.

Die Brandenburger SPD-Fraktion hatte schon vor etwa einem Jahr beantragt, dass sich Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) für den Hebammen-Studienstandort Brandenburg/Havel stark machen sollte. Die Mehrheit der Stadtverordneten lehnte den SPD-Antrag jedoch ab, dem der Oberbürgermeister „eine inhaltlich falsche Richtung“ bescheinigte.

