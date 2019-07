Brandenburg/H

Die MAZ-Berichterstattung über den Kampf einer Architektin aus Schmerzke gegen Schottergärten hat eine heftige Debatte auch in den sozialen Netzwerken entfacht. Für diese Vorgärten haben Kritiker deutschlandweit die Bezeichnung „Gärten des Grauens“ gefunden. Zu Wort hat sich jetzt auch der Deutsche Naturschutzbund Nabu gemeldet.

Die Brandenburgerin Helgard Swierkowski kritisiert die zunehmende Zahl von Schottergärten auch im Schmerzker Neubaugebiet. Generell nimmt der Trend, Vorgärten fast ausschließlich mit Steinen zu gestalten, deutschlandweit zu. Die Architektin beklagt die Umweltfeindlichkeit dieser Gestaltungsform für Flora und Fauna. Insekten würden keine Nahrung finden. Die Stadtverwaltung verweist auf die Schädlichkeit für das Kleinklima, weil sich die Steine aufheizten.

„Purer Aktionismus“

Auf der MAZ-Facebook-Seite fand das Thema viel Zustimmung. Doch es gab auch Kritik. So schreibt ein Leser: „Jetzt will man den Leuten schon wieder etwas vorschreiben. Man kann seinen Grund und Boden immer noch so gestalten, wie man es schön findet.“ Ein anderer Leser antwortet: Das sehe er genauso. „Obwohl ich diesen Trend auch nicht schön finde. Aber Gott sei Dank gibt es ja verschiedene Geschmäcker.“ Eine Frau schreibt: „In Zeiten des Insektensterbens muss es einfach ein Verbot solcher Gärten geben, auch wenn sich einige reglementiert fühlen. Es ist doch absurd, sich ein Häuschen im Grünen zu kaufen, um dann ein Häuschen im Grauen daraus zu machen. Und Gartenarbeit ist doch ein toller Ausgleich zum Arbeitsalltag.“

Ein Leser merkt an: „Purer Aktionismus. Warum sollen wir in der Stadt das ,retten’, was viele Landwirte außerhalb im großen Stil mit Giften zerstören?!“

„Das Bunte wird eliminiert“

Vom Nabu hat sich Mitglied Andreas Ziemer an die MAZ gewandt. Der Diplom-Ingenieur und ehrenamtliche Naturschützer widerspricht der Stadtverwaltung. So sei nach der Bauordnung sehr wohl etwas gegen Schottergärten zu unternehmen. Er verweist – wie die Architektin Helgard Swierkowski auch – auf die Brandenburgische Bauordnung, wonach unbebaute Flächen auf bebauten Grundstücken zu begrünen und wasseraufnahmefähig zu gestalten seien.

Die Aussage von Karl-Heinz Erler, Leiter des Stabsbereiches Bürgermeister in der Stadtverwaltung, „das Leben ist bunt, einer mag Wildwiese in seinem Vorgarten haben, der andere Steine“, kritisiert Andreas Ziemer ebenfalls: „Das Bunte wird durch die Steinwüsten ja gerade eliminiert.“ Schottergärten seien lebensraumfeindlich und schädigten die Artenvielfalt.

Kritik an Stadtverwaltung

Anders als die Stadtverwaltung behaupte, seien die Gärten auch kein Rückzugsort für Zauneidechsen, weil sie dort weder Nahrung noch Unterschlupf als Schutz vor Feinden fänden, so Ziemer. Stadtsprecherin Angelika Jurchen hatte auf die Schädlichkeit der Schottergärten für das Kleinklima verwiesen, einziger Vorteil sei, dass sich in den Steinen Zauneidechsen ansiedeln könnten.

Von Marion von Imhoff