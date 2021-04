Heftige Diskussionen zur Massenquarantäne in Kirchmöser und Wusterwitz

Kirchmöser

Die durch illegale Partys verursachte Massenquarantäne an der Wusterwitzer Grundschule und Berufsorientierten Schule (BOS) Kirchmöser sorgen für heftige Diskussionen der MAZ-Leser.

Kritik und Lob

„Da fehlen einem echt die Worte. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Menschen so verantwortungslos handeln und hoffe, dass die Schulen weiter öffnen dürfen“, sagt Leserin Bianka Scholz.

Marco Lenz hat eine andere Meinung. „Sie nehmen sich das, was der Jugend zusteht. Sonst war ihre Jugend verlorene Zeit, die ihnen keiner wiedergibt“, kommentiert er bei Facebook. Guido Augustin betont, dass den Kindern und der Jugend Zeit geraubt werde. „Die Folgen spiegeln sich in einigen Jahren in ihrer Entwicklung wider. Und dazu gehört auch eine ordentliche Party, weil das Geselligkeit ist, die immer mehr verloren geht“, kommentiert er.

Claudia Kühn kritisiert das Verhalten der Feiernden, hat aber auch Verständnis. „Leider haben die Betroffenen sehr unüberlegt gehandelt. Ich kann es aber auch nachvollziehen, weil Kinder und Jugendliche in Corona-Zeiten oft komplett vergessen werden und da muss schleunigst was passieren“, sagt die Brandenburgerin.

Keine Schüler in der BOS Kirchmöser

Doch wie geht es jetzt an der BOS Kirchmöser weiter? Die Flure und Räume sind leer, keiner der insgesamt 210 Schüler ist im Gebäude. Die Siebt- bis Neuntklässler haben Distanzunterricht, alle 50 Schüler der Jahrgangsstufe 10 sind in Quarantäne. 19 der 21 Lehrer unterrichten von zu Hause im Distanzunterricht. Nur der stellvertretende Schulleiter Sören Stöhr und Direktor Jörg Peter Gruhn halten die Stellung.

Sören Stöhr hofft auf digitale Lösungen für den Schulalltag. Quelle: privat

Prüfungen könnten sich verzögern

Das Brandenburger Gesundheitsamt kontaktiert Schüler in Quarantäne und fragt nach, wie es ihnen geht. „Sollten Schüler dann positiv getestet werden, verschiebt sich ihr Termin für die mündliche Englisch-Prüfung am 3. Mai. Das wäre ärgerlich, doch ist nicht so gravierend wie bei einer schriftlichen Prüfung“, sagt Sören Stöhr.

Denn dafür legt das Brandenburger Bildungsministerium die Termine fest. „Bei mündlichen Prüfungen bestimmen wir als Schule direkt“, sagt Stöhr. Der nächste schriftliche Test ist die Matheprüfung der Zehntklässler am 21 Mai. Vor jeder Prüfung müssen die Zehntklässler eine unterschriebene Selbstauskunft mit negativem Schnelltestergebnis dabei haben, sonst dürfen sie das Schulgebäude nicht betreten.

Schulöffnungen langfristig unklar

Noch ist aber unklar, ob die Schulen bis dahin geöffnet sind. Denn die Kitas und Schulen sollen künftig bundesweit ab einer Inzidenz von 165 schließen. Die neue Notbremse soll am Mittwoch im Bundestag verabschiedet werden. Der Bundesrat will sich am Donnerstag damit befassen.

Sören Stöhr hofft an der BOS Kirchmöser auf Lösungen. „Wenn die Corona-Zahlen weiter steigen sollten, muss sich das Brandenburger Bildungsministerium Gedanken machen, wie Prüfungen stattfinden können und Alternativen präsentieren“, sagt Stöhr.

Idee: Prüfungen vor der Webcam

Er schlägt vor, Prüfungen im Notfall auch vor der Webcam und unter Videoaufsicht der Lehrer durchzuführen. „Klar gibt es dabei die Chance für Betrugsversuche, wir müssen aber auch Rücksicht auf die Schüler nehmen. Denn momentan sieht es so aus, als wenn sich viele Probleme ins nächste Schuljahr ziehen. Und noch bleiben da viele Fragezeichen“, sagt der 38-Jährige.

