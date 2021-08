Brandenburg/H

Es ist das alte Spiel: Ende Mai sollte die Vorentwurfsplanung für den Neubau der Brücken am Altstadt-Bahnhof vorliegen, erst in dieser Woche hat die Stadtverwaltung diese an die Volksvertreter herausgegeben, aber erst auf Drängen der Bündnisgrünen Martina Marx. Im Oktober schon soll die Genehmigungsplanung fertig sein und im Infrastrukturministerium zum Absegnen vorliegen. Einen Monat später wird mit der Deutschen Bahn AG die Kreuzungsvereinbarung geschlossen.

Keine Zeit mehr für Vorschläge

Da bleibt keine Zeit mehr für die Stadtverordneten, mit Hinweisen und Vorschlägen Verbesserungen an den Plänen zu erreichen. Lediglich die Verwaltung hat eine Stellungnahme geschrieben, allerdings fehlt noch die Position der Verkehrsbehörde. Die Kommune ist nach derzeitigem Stand mit 7,1 Millionen Euro an den Kosten beteiligt – und darf faktisch nicht mitreden.

Politik war kaum beteiligt

Diesen Vorwurf erheben die Bündnisgrünen und auch der Regionalverband des alternativen Verkehrsclubs VCD. „Die Beteiligung war suboptimal bis gar nicht vorhanden, dabei haben wir seit der Sperrung Anfang Dezember 2019 immer wieder vom Oberbürgermeister gefordert, dass wir angemessen beteiligt werden“, sagt Martina Marx. Die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker würden nun vor dem „Dilemma“ stehen, dass sie auch nicht den jetzigen Zeitplan gefährden wollen, der ohnehin schon wieder mit einem Bauende im Jahr 2025 terminiert ist. Im vorigen Jahr war noch von 2024 die Rede. Doch begonnen werden soll nun erst im Dezember 2022.

Verlegen der Europakurve ist ein Fehler

Der VCD habe seine Stellungnahme abgegeben, sagt Regionalsprecher Gero Walter. „Ein großer Kritikpunkt ist das Verlegen der Europakurve auf die andere Seite der Zanderstraße – raus aus dem Industriegebiet, näher dran an Wohngebieten und Behördenzentrum. Zudem muss der Schwerverkehr beim Wechseln zwischen B 1 und B 102 nun immer beide Brückenteile über die Bahn und über die Fahrbahn passieren, früher war es immer nur eines.“ Walter spricht sogar von „Flächenfraß“, weil die neue Kurve zu Lasten des geplanten Zukunftsquartiers geht und es keine räumlichen Puffer mehr gibt.

Nur Autofahrer berücksichtigt

Der Landesbetrieb Straßenwesen habe zwar in seiner Planung eine Verkehrsflussanalyse für den motorisierten Verkehr angestellt, aber nicht für den Rad- und Fußverkehr und auch nur teilweise für den Öffentlichen Personennahverkehr. Die Wegebeziehungen zwischen Altstadt-Bahnhof, Bus- und Straßenbahnhaltestellen, zu den Wohngebieten oder auch zum Behördenzentrum und Technischer Hochschule THB seien problematisch. So fehle ein gesicherter Übergang auf der Brücke für Fußgänger und Radfahrer, an der künftigen Einmündung zum Zukunftsquartier fehle ein Übergang ebenfalls.

Kritik auch von der Kommune

Selbst die Kommune hat in ihrer Stellungnahme kritisiert, dass zwischen Altstadt-Bahnhof und Bundesstraße 1 auf der Brückenoberseite keine Fahrstühle mehr geplant sind, sondern endlos lange geneigte Rampen.

Intakte Rampe wird zerstört

Zudem werde die neue Fahrbahn der B 102 (Zanderstraße) um etwa zehn Meter nach Osten verlegt, was zur Folge hat, dass die funktionierende Rampe auf der Südseite aus Richtung Hauptbahnhof zur Magdeburger Straße abgerissen und neu gebaut werden muss.

Kaum Zeit für Veränderungen

Alle diese Fakten und Kritikpunkte würden ein umfassendes Neubewerten der Pläne erfordern, nun zeige sich, dass es keine unabhängigen Gutachten gegeben habe. Martina Marx ist Realistin genug, um zu sehen, dass beispielsweise an der neuen Europakurve nicht mehr zu rütteln ist. „Aber vielleicht bekommen wir an den Kreuzungen in der Ausführungsplanung ein besseres Design hin, das Radfahrern und Passanten mehr Schutz gewährt.“

Scharfe Kritik übt die Stadtverordnete an der Ergebenheitshaltung der Kommune, „die sich nicht stark genug macht“ und sich alles gefallen lassen, was der Landesbetrieb eigenmächtig entscheide.

