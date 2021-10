Brandenburg/H

Drei junge Männer aus Brandenburg an der Havel arbeiten zwar in einem zukunftsorientierten Unternehmen, haben aber in den zurückliegenden Wochen eine Zeitreise in die Vergangenheit unternommen. Sie haben eine fast hundert Jahre alte Setzmaschine aus vielen Einzelteilen wieder zusammengebaut.

Das Ergebnis ihres Projekts haben die Auszubildenden an diesem Freitag dem Chef des Weltkonzerns gezeigt. Denn Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, hat das Werk in Hohenstücken besucht, begleitet von Achim Mergenthaler, der für die Heidelberger Produktionsstätten in der ganzen Welt Verantwortung trägt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Deutsche Presse Museum in Berlin hatte die Hilfe des Heidelberger Druckmaschinenwerks in Brandenburg an der Havel gesucht. Denn der bisherige Regierende Bürgermeister der Hauptstadt Michael Müller hatte dem Museum eine Linotype-Setzmaschine geschenkt.

Ein Schriftsetzer arbeitet an der Linotype Setzmaschine (rechts). In Einzelteile demontiert hat das Deutsche Pressemuseum die Linotype Setzmaschine von ca. 1930 den Auszubildenden der Heidelberger Druckmaschinen AG in Brandenburg an der Havel anvertraut. Quelle: Heidelberger Druckmaschinen AG

Allerdings war das historische Stück, das etwa 1930 gebaut wurde, im Jahr 2016 demontiert worden und befand sich nach der Demontage noch im Transportmodus im Lagerraum des Museums.

Die Museumsverantwortlichen möchten die Setzmaschine, die bis vor wenigen Jahren sogar noch in Betrieb war, in der Lobby des Ullsteinhauses in Berlin-Tempelhof aufstellen, denn dort ist der Sitz des Deutschen Pressemuseums. Doch dafür muss die Linotype vorzeigbar aufgebaut werden.

Industriemechaniker und Mechatroniker

Eine Aufgabe für Niklas Benke, der bei Heidelberger Druck im dritten Jahr zum Industriemechaniker ausgebildet wird. Gemeinsam mit den angehenden Mechatronikern Maurice Ludloff und Kai Albrecht, ebenfalls drittes Ausbildungsjahr, hat er die von Ottmar Mergenthaler (1854-1899) erfundene Setzmaschine auf Vordermann gebracht, unterstützt von den Ausbildern Marko Froß und Dirk Reinke.

„Wir mussten uns erst einmal erschließen, wie die Maschine funktioniert, also ihr Prinzip verstehen“, berichtet Niklas Benke den hohen Gästen der Brandenburger Betriebsstätte. Die drei Lehrlinge haben sich Videos angeschaut, Informationen gesammelt.

Keine Baupläne für die Linotype

Denn für diese Linotype gibt es keine Baupläne mehr. Daher haben die jungen Männer sich eine baugleiche und noch aufgebaute Maschine angeschaut, die sich im Besitz einer Hettstedter Druckerei befindet.

Anhand der Fotos, die sie dort machen durften, stellen sie Schritt für Schritt den ursprünglichen Zustand der Maschine wieder her, reinigen die Teile und montieren sie dann. „Wir sind inzwischen fast fertig“, sagt der angehende Industriemechaniker, einer von 34 Männern und zwei Frauen, die aktuell am Heidelberg-Standort in Brandenburg an der Havel ausgebildet werden.

Die von der Berliner Maschinenbau AG, vormals L. Schwartzkopf, hergestellte Setzmaschine ähnelt einer alten Schreibmaschine und war bis vor etwa 50 Jahren aus der Zeitungsherstellung nicht wegzudenken, einer Zeit, in der Schriftsetzer ein angesehener und gut bezahlter Beruf war.

Wie die alte Setzmaschine funktioniert

Über eine Tastatur werden an der Setzmaschine Matrizen, also Buchstabenformen aus Messing, aus dem Buchstabenmagazin ausgelöst und fallen in einen Sammler, der diese zu einer Zeile zusammenfügt.

Die Linotype-Setzmaschine von 1923 ist inzwischen gereinigt und fast fertig montiert. Quelle: Jürgen Lauterbach

Der entstehende Blocksatz, bei dem alle Zeilen gleich lang sind, wird vor einen Bleikessel geführt. Das flüssige Blei wird in eine Matrizenzeile gegossen und die fertige Zeile danach ausgestoßen.

Anschließend werden die Matrizen automatisch wieder an die vorgesehene Stelle im Magazin zurückgeführt. Damit die Maschine den jeweiligen Buchstaben erkennt, hat jede Matrize eine besondere Kerbung.

Von Jürgen Lauterbach