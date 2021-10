Brandenburg/H

Im unternehmensinternen Ranking der Heidelberger Druckmaschinen AG steht der Standort Brandenburg an der Havel weit vorn. Er gehört zu den „wettbewerbsfähigsten“ Werken des Konzerns.

Das Werk in Hohenstücken mit seinen rund 400 Beschäftigten liegt unter den weltweit rund 270 Heidelberg-Standorten hinter Ludwigsburg bei Stuttgart und Langgöns (Mittelhessen) an dritter Stelle, knapp hinter dem Zweitplatzierten. Die Brandenburger gelten als im Konzernvergleich besonders kostengünstig.

Welche Zukunftschancen der Weltkonzern sieht, insgesamt und auf den Standort Brandenburg bezogen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer (64) im MAZ-Gespräch. Dabei berichtet er, dass das Kerngeschäft Druckmaschinenbau, in dem auch die Brandenburg Mitarbeiter tätig sind, seit zwei Jahrzehnten unter Druck steht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es wird zwar mehr gedruckt, aber mit weniger Maschinen“, beschreibt der Chef von weltweit rund 11.300 Beschäftigten die Entwicklung, die angesichts weiterer Effizienzsteigerungen anhalten dürfte. Zugleich wachse aber das Geschäftsfeld „Packaging“ (Verpackung).

„Sauber nach vorn in die Zukunft“, so beschreibt der Manager den digital geprägten Weg in den kommenden Jahren. Heidelberger Druck wandelt sich nach seinen Worten „vom besten Druckmaschinenbauer zu einem Automatisierungs- und Technologieunternehmen, das dann aber immer noch die besten Druckmaschinen baut“.

Der Heidelberger-Druck- Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer (links) und der weltweite Produktionschef Achim Mergenthaler (3. von links) sind zu Gast im Werk Brandenburg an der Havel mit Standortleiter Gerwin Cordes (2. von links) und Personalleiter Sven Graumnitz (Rechts). Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Zukunft des Konzerns sieht der Vorstand in der Verbindung der 170 Jahre alten Maschinenbau-Tradition und neuen Geschäftsfeldern wie E-Mobilität und „gedruckter Elektronik“ (s. Infobox). Neue Techniken soll Heidelberger Druck jenseits des klassischen Standbeins weitestgehend selbst entwickeln und auch produzieren.

„Die Wallbox ist bereits ein respektables Geschäft mit mehr als 20 Millionen Euro im vergangenen Jahr“, berichtet Hundsdörfer. In diesem Jahr soll der Umsatz sogar doppelt so hoch ausfallen.

Seit 2018 produziert Heidelberger Stromladestellen für Fahrzeuge im nicht öffentlichen Raum. Die Hochleistungsladesysteme versorgen die Batterie von Hybrid- und Elektrofahrzeugen mit Strom, zum Beispiel in der hauseigenen Garage oder auf privaten Stellplätzen.

Chancen für Brandenburg an der Havel

Heidelberger Druck will sich künftig aber nicht auf „intelligente Steckdosen“ beschränken, sondern auch den Betrieb dahinter organisieren, also Abrechnungslösungen schaffen sowie weitergehende Smart-Home-Lösungen, die Verbraucher unabhängiger machen von öffentlichen Versorgungsnetzen: mit „Photovoltaik auf dem Dach, Brennstoffzelle im Keller und Wasserstoff im Garten“.

Rainer Hundsdörfer macht keine Versprechungen dazu, wie das Werk in Hohenstücken teilhaben wird an den zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern des Konzerns, durch die Arbeitsplätze geschaffen werden. Bislang in der Zentrale in Wiesloch.

Gute Arbeitskräfte und Expansionsmöglichkeiten

Es sei zu früh, über die Bedeutung für Brandenburg an der Havel zu spekulieren, sagt der Mann an der Konzernspitze bei seinem Standortbesuch und fügt hinzu: „Ich möchte keine falschen Hoffnungen wecken. Aber er sagt auch: „Potenzial ist vorhanden.“

Hundsdörfer spricht von „guten Chancen, guten Arbeitskräften in Brandenburg und Kostenvorteilen gegenüber dem Westen, gepaart mit Expansionsmöglichkeiten“.

Bekanntlich vermarktet Heidelberger Druck etwa 20 seiner 80 Hektar Grundbesitz in Hohenstücken. Platz wäre bei 60 verbliebenen Hektar Fläche also am Brandenburger Standort vorhanden.

Gedruckte Sensoren Achim Mergenthaler (56) ist als Head of Operations seit Juli 2021 Nachfolger von Heribert Wille und somit Produktionschef an allen Standorten der Heidelberger Druck AG. Der verheiratete Vater von drei Kindern war zuvor für das Unternehmen zwölf Jahre lang in China verantwortlich tätig. Die Produktion von gedruckter Elektronik ist eine neue Geschäftseinheit, die im Stammwerk Wiesloch-Walldorf läuft. Das Verfahren, auf das der Konzern große Hoffnungen legt, hat die Rhein-Neckar-Zeitung so beschrieben: Anstelle von Druckfarbe wird eine Flüssigkeit, die Sensoren enthält, auf eine Folienmatte gedruckt. Mithilfe solcher Sensoren können zum Beispiel Zahnärzte die Druckverteilung beim Kauen digital erfassen und dreidimensional auf einem Tablet sichtbar machen. In Regalen könnten solche bei Heidelberg gedruckten Sensoren registrieren, wie viel Ware dort noch lagert.

Viele Jobs bei Heidelberger Druck verändern sich gerade. Gefragt sind bei Neueinstellungen beispielsweise Datenanalysten und Softwarespezialisten, die auf künstliche Intelligenz spezialisiert sind, aber auch Elektrotechniker.

Nach dem Schrumpfungsprozess der vergangenen beiden Jahre sieht der optimistische Vorstandsvorsitzende das Unternehmen nicht mehr weit entfernt von der Kehrtwende. Das im März 2020 beschlossene konzernweite „Maßnahmenpaket zur Profitabilitätssteigerung“ gehe ins dritte Jahr und sei inzwischen weitgehend abgeschlossen.

Abbau von 470 auf 400 Stellen

Weltweit bedeutete dieses Paket die Reduzierung von rund 2000 Stellen. In Hohenstücken ist die Belegschaft im Laufe des Jahres von rund 470 auf etwa 400 Beschäftigte geschrumpft. Dabei sind die Auszubildenden eingerechnet. 350 Mitarbeiter sind aktuell in der Produktion tätig.

Geschäftsleitung und Betriebsrat hatten sich beim Stellenabbau auf sozial verträgliche Regelungen zur Altersteilzeit, zum Wechsel in eine Transfergesellschaft, Ausscheiden mit Abfindung und zu Arbeitszeitabsenkungen verständigt.

Von Jürgen Lauterbach