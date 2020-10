Brandenburg/H

Sieben Monate nach dem coronabedingten Wechsel in die Kurzarbeit hat das Brandenburger Werk der Heidelberger Druckmaschinen AG die Produktion wieder hochgefahren. Das Unternehmen plant weiter „auf Sicht“, wie Standortchef Gerwin Cordes sagt.

Doch Cordes rechnet damit, dass Kurzarbeit auf absehbare Zeit ein Thema bleiben wird im Betrieb. „Auf jeden Fall sind wir bis Anfang Februar 2021 in Kurzarbeit“, teilt der Standortleiter der Produktionsstätte mit ihren rund 470 Beschäftigten auf Anfrage mit.

Derzeit geht Gerwin Cordes davon aus, dass mit einer Fortsetzung der Kurzarbeit über den Februar hinaus zu rechnen sein könnte. Geklärt oder entschieden sei das aber noch nicht. Zuvor müssten Gespräche mit der Gewerkschaft und der Arbeitnehmervertretung geführt werden.

Schichtmodell

Verglichen mit den Anfängen der heruntergefahrenen Produktion in diesem März hat sich einiges getan. Von der regulären Arbeit mit Früh- und Spätschicht sind die Heidelberger aus Hohenstücken noch ein ganzes Stück entfernt.

Seinerzeit hatte der Druckmaschinenhersteller in Brandenburg an der Havel ein Ein-Schicht-Modell eingeführt, in dem zwei Mitarbeitergruppen die Arbeit in der Produktion im wöchentlichen Wechsel erledigte.

Inzwischen sind diese beiden Gruppen durchlässiger geworden, Wechsel sind also möglich. Zudem produziert der Standort zumindest an manchen Tagen auch mit der Spätschicht. „Wir arbeiten derzeit mit acht von zehn Schichten“, berichtet Gerwin Cordes.

Spätschicht an drei Wochentagen

Von Montag bis Freitag ist jeweils die Frühschicht im Werk und dienstags, mittwochs und donnerstags zusätzlich auch die Spätschicht.

Das Unternehmen stockt das Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit für alle Beschäftigten in Kurzarbeit auf. Die jeweilige Höhe hängt vom Umfang der Kurzarbeit bei jedem einzelnen ab. Sie schwankt also.

Seit April hat der Konzern für das Werk in Brandenburg an der Havel eine sechsstellige Summe aufgeschlagen, berichtet Personalleiter Sven Graumnitz. Der Aufschlag richtet sich nach dem im Tarifgebiet Südwest geltenden Tarifvertrag.

Bis zu 97 Prozent vom Netto

Die einzelnen Beschäftigten können damit auf zwischen 86,5 und 97 Prozent des Nettogehalts kommen.

Im betrieblichen Alltag gelten weiterhin sämtliche Hygienenbestimmungen. Am Arbeitsplatz besteht die dringende Empfehlung, jedoch nicht die Pflicht, Maske zu tragen.

In der internen Abstimmung befindet sich noch die Umsetzung des „Maßnahmenpakets zur Profitabilitätsteigerung“ am Standort Hohenstücken. Die Konzernleitung hatte dieses Paket noch vor der Coronakrise beschlossen. Es sieht unter anderem vor, dass unprofitable Geschäfte geschlossen und damit Produktions- und Strukturkosten gesenkt werden.

Von Jürgen Lauterbach