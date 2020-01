Heimat (wieder)entdeckt: Brandenburg an der Havel wächst kontinuierlich

Brandenburg/H

Brandenburg zieht an. Das gilt nicht nur für das Land, das 2018 bundesweiter Zuzugssieger bei den Wanderungen innerhalb Deutschlands war. Nein, auch die Havelstadt Brandenburg wächst kontinuierlich. „Mit aktuell 72.400 Einwohnern haben wir deutlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner, als durch die früheren Prognosen des Landes vorhergesagt wurde“, so Oberbürgermeister Steffen Scheller.

„Mit einem Wachstum von 13 Prozent in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen wird klar, dass viele junge Leute in unsere Stadt ziehen“, sagt er. „Wir haben hier von 2008 bis 2017 einen Wanderungsgewinn von 1 164 jungen Menschen. Dieser Trend setzt sich auch bei jungen Familien mit Kindern fort.“

Dabei profitiert die Stadt, so Scheller, von der so genannten Re-Urbanisierung sowie von der Binnenwanderung im Land Brandenburg. Soll heißen: Je stärker sich Brandenburg als städtisches Zentrum präsentiert, desto mehr Menschen ziehen insbesondere aus dem ländlichen Umland hierher.

Brandenburg profitiert vom Zuzug aus Berlin

„Es gibt nach wie vor einen ungebremsten Drang in die Stadt“, führt Stadtsprecher Jan Penkawa gegenüber der MAZ aus. Er veranschaulicht den Gedanken der Binnenwanderung in Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern wie folgt: „Wenn man in Ziesar wohnt, ist Brandenburg ein Stück Metropole“. Neben der Größe machen auch die funktionierende Strukturen Brandenburg attraktiv. Ob die Versorgung mit Grundschulen, weiterführenden Schulen, Hochschuleinrichtungen oder Ausbildungsangebote – „das haben wir alles in der Stadt“, sagt Penkawa.

Auffällig ist zudem, dass es neben dem Trend vom Land in die Stadt auch den Trend von Groß- zu kleinerer Stadt gibt. Auch dieser gibt Brandenburg Aufschwung. Die Havelstadt profitiert dabei insbesondere von Zuzüglern aus Berlin. Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg, hat zwischen Weihnachten und Neujahr gleich zwei Paare gesprochen, die aus Berlin in die Havelstadt gezogen sind. „Gegen Berlin sprachen hohe Mieten, die langen Fahrtzeiten innerhalb Berlins und die Hektik“, berichtete er. Brandenburg habe dagegen mit der guten Verkehrsanbindung, der schönen Natur, Ruhe und der Nähe zum Wasser überzeugt.

So auch den Segelbuchautor Stephan Boden, der vor knapp einem Jahr auf seiner Wohnungssuche von Berlin nach Brandenburg gezogen ist: „Vielleicht bin ich durch mit Großstädten“, meinte er. „So eine Lebensqualität hatte ich noch nicht. Brandenburg ist echt eine Ausnahme mit dieser Nähe zum Wasser“.

Rückkehr aus familiären Gründen

Neben den neu Zugezogenen gibt es außerdem die Rückkehrer, die Brandenburgs Einwohnerstatistik auffüllen. „Es kommen viele zurück. Das habe ich auch schon in Gesprächen mit ehemaligen Schulkameraden feststellen können“, bestätigte Stadtsprecher Penkawa.

Die Rückkehrer sind oftmals junge Menschen, die in der Regel aus beruflichen Gründen weggezogen sind und nun aus sozialen Gründen zurückkehren. So lautet das Ergebnis einer Studie des Netzwerkes „Ankommen in Brandenburg“. Bei der Befragung von 247 Rückkehrern in Wittstock, Guben und Finsterwalde haben die Macher festgestellt: Für die meisten war die Nähe zur Familie ein Grund wiederzukommen, für mehr als ein Drittel die Nähe zu Freunden und Bekannten. Etwa ein Drittel gaben die Gründung einer Partnerschaft als Umzugsgrund an, ebenso viele nannten bessere Wohnbedingungen als Anlass.

Auffällig: Obwohl die Rückkehrer häufig deutliche Abstriche beim Arbeitsplatz, Verdienst und dem kulturellen Angebot angaben, waren sie durchaus zufrieden mit ihrer Rückkehr. „Soziale Kontakte sind für die positive Bewertung der Lebenssituation äußerst wichtig“, heißt es in der Studie.

Auch der Oberbürgermeister ist zugezogen

Außerdem stellen die Herausgeber der Studie fest: „Um potentiellen Rückkehrern den Zuzug im Moment der Entscheidung zu erleichtern, sind Unterstützungsangebote bei der Arbeits- und Wohnungssuche wichtig und gewünscht“. Damit wird der Bogen zu den Initiativen geschlagen, die sich im Netzwerk „Ankommen in Brandenburg“ vereinen und Zuzügler unterstützen wollen. Dazu gehört auch die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wobra.

Ihre Kampagne, um Brandenburg schmackhaft zu machen, lautet: „Finde das Leben“. Auf der dazugehörigen Internetseite finden sich unter anderem Interviews mit Rückkehrern und Zugezogenen. Zu ihnen zählt Steffen Scheller. Der jetzige Oberbürgermeister kam als 19-Jähriger nach Brandenburg. Karriereangebote habe der heute 50-Jährige durchaus auch woanders bekommen, doch Wegziehen sei für ihn keine Option, sagt er.

Weil es viele gute Gründe gebe, in Brandenburg an der Havel zu bleiben.

