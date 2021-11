Brandenburg/H

Sucht jemand einen guten Grund zum Feiern? Wie wäre es mit dem 8. Januar 2022? Dann ist es 100 Jahre her, dass die Gottfried-Krüger-Brücke in Brandenburg an der Havel freigegeben worden ist. Dieses und viele weitere Brandenburger Jubiläen 2022 bis 2030 findet man im eben erschienenen Jahresbericht des Historischen Vereins.

Klaus Heß, ehemaliger Stadtarchivar und Vereinschef, und Udo Geiseler, der heutige Vorsitzende, haben die Chronik nach solchen Terminen durchforstet. Ein paar Beispiele: Vor 70 Jahren (1952) verloren die Stadt Plaue und die Industriegemeinde Kirchmöser ihre Selbstständigkeit.

Am 23. November 2023 wäre Loriot 100 Jahre geworden. 2024 ziert der steinerne Roland seit 550 Jahren das Stadtbild.

Neues Bauen in Brandenburg 1919 bis 1933

Titelgeschichte dieses 30. Jahresberichtes, auch ein kleines Jubiläum, ist „Neues Brandenburg in der Stadt Brandenburg 1919 bis 1933“. Katrin Witt, städtische Denkmalschutz-Leiterin, stellt die Vielfalt von Bauwerken vor, die zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Beginn des Nazi-Terrors im weitläufigen Stadtgebiet entstanden ist.

Ob die Mietshäuser in der Meyerstraße, das Wohlfahrtsforum oder die Zollbau-Siedlung auf dem Görden – das Stadtbild gewann in dieser Zeit des Aufbruchs ungeheuer an Farbe.

Luther-Büste von Schadow in Plaue

Eine besondere Perle holt Ulrich Wiesner aus den Tiefen der Geschichte, putzt sie und präsentiert sie seinen Leserinnen und Lesern: In der Plauer Kirche gibt es eine Büste des Reformators Martin Luther – geschaffen von keinem geringeren als Johann Gottfried Schadow. Zum 300. Reformationstag 1817 schuf Bildhauer Schadow die Lutherbüste. Wiesner bleibt bei seiner Betrachtung nicht allein in Plaue, er lässt den Blick über einige Bildnisse des Reformators schweifen.

Reich bebildert ist der Beitrag über „150 Jahre Post- und Ansichtskarte“. Hier reicht die Zeitreise durch viele Genres der Kartengestaltung.

Der Jahresbericht hat 230 Seiten und kostet 20 Euro. Kaufen kann man ihn unter anderem im Stadtmuseum und bei Thalia in der Sankt-Annen-Galerie.

