Ziesar

Nach der Winterpause öffnet der Kultur- und Heimatverein Ziesar am Sonntag, 6. März, das Heimatmuseum auf dem Burggelände. Die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte kann von 13 bis 17 Uhr besucht werden. „An diesem Tag beginnen auch die Vorbereitungen für einen neue Sonderausstellung“, kündigte Vereinsvorsitzende Silvia Zimmermann gegenüber der MAZ an.

Maschinen zum Ausleihen

Worum geht es dabei? Gesucht werden dieses Mal Zeitzeugen, Bildmaterial und Dokumente zur Entwicklung der ehemaligen Maschinenausleihstation (MAS). Auch die Maschinen-Traktoren-Station (MTS) und der Kreisbetrieb für Landtechnik in Ziesar sollen dabei eine Rolle spielen. Zur Erinnerung: Die MAS wurde 1949 auf dem Wirtschaftshof der Burg eingerichtet, daraus wurde 1952 die MTS mit Martin Peil als Leiter. Es gab eine Lehrwerkstatt und ein Verwaltungsgebäude mit Kulturraum.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Braki in Ziesar

Erfolgreiche Sonderausstellungen zeigte der Kultur- und Heimatverein unter anderem über das Gesundheitswesen, die Braki-Außenstelle und die Verkaufsläden in und um Ziesar. Wer das neue Thema rund um die MAS bereichern will, kann sich gern am Sonntag im Heimatmuseum einfinden.

Von Frank Bürstenbinder