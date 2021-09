„Heimwerts-Festival“ in Brandenburg an der Havel: zieht vierstellige Besucherzahl ins Slawendorf

Brandenburg/H

Unter dem Motto „Kulturschnuppe“ setzte am Wochenende das neunte „Heimwerts-Festival“ ein Zeichen „als heller Stern am Kulturhimmel“ in Brandenburg an der Havel. Zum neunten Mal seit 2012 luden die Ehrenamtler vom Verein Kleinkunst Brandenburg e. V., der als Veranstalter fungiert, zu musikalischen Darbietungen, Bühnenkunst und Ausstellungen. Bereits am Samstag belebten weit über 700 Besucher das Slawendorf im Herzen der Altstadt.

„Die Leute sind gut drauf, auch das Wetter spielt mit. Was will man mehr?“, sagte Norman Nieß, der die Gäste am Eingang registrierte, der MAZ. Regionale Produkte wie die „Havelmi***“ aus Brandenburg oder das Bio-Bier der Beetzsee-Brauerei konnten verkostet werden oder wurden an der Theke ausgeschenkt. Mit Leuchtfarben und Schwarzlicht konnten sich vor allem die jungen Festivalgäste kreativ zeigen.

Überhaupt tummelten sich erfreulich viele Familien mit Kindern auf dem grünen Areal zwischen Holzhäusern und Sitzreihen. Am Samstagnachmittag sorgte das Clown-Duo von Spax und Manoli mit allerlei Schabernack für viel Freude bei den Kleinen und Großen. Später drängten sich die Kinder um die Bühne und um einen Sarg, als Paula Tietjen und Ronja Rienecker alias Fiesematenten ihr Programm „Radieschen von unten“ zum Besten gaben.

Stille Auktion von Kunstwerken

Bei der „stillen Auktion“ wurden derweil Werke von Künstlern wie Martha Damus oder Allan Paul, die zuletzt im Rahmen von „Kunst Frey Haus“ im Stadtmuseum ausgestellt haben, im Haus des Schmieds und im Haus des Landwirts gezeigt. Auf Zetteln konnten die Besucher ihre Gebote abgeben. Im Anschluss an die abendliche Verkündung der Verkäufe durften die Meistbietenden ihre Wunschwerke mit nach Hause nehmen. Ein ‚gebautes Bild‘ von Elisabeth Dishur und das Schwarzlichtbild „Dance On“ von Melanie Scharsich erzielten die Höchstgebote.

„Insgesamt hat die Auktion von elf Kunstwerken einen Betrag von 450 Euro eingebracht, der direkt an die Künstler geht“, sagt Sophie Degner, die bei der Versteigerung moderierte. Auch den übrigen Performern des Festivals konnte in diesem Jahr mithilfe von Sponsoren wie der kommunalen Wohnungsgesellschaft Wobra und der Kulturstiftung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse erstmals eine Gage gezahlt werden.

Radiogeschichten als Gemeinschaftsprojekt

Eine besondere Mitmachaktion haben sich Christian Radeke und Sabine Herrmann (besser bekannt als Künstlerpaar „Nora Schlecht“) einfallen lassen: In einer Reihe von Tonaufzeichnungen konnten Besucher den jeweils zuletzt aufgenommenen Sprecher hören und daraufhin die Geschichte mit einem weiteren Satz fortführen. So kamen im Laufe des Samstags drei verschiedene Erzählstränge zusammen, denen rund 30 verschiedene Personen ihre Stimmen und Ideen liehen.

„Es ist, als würde man einer Kugel einen Schnipps geben, und dann rollt sie auf eigenen Wegen weiter“, beschreibt Sabine Herrmann das Hörspielformat, das maßgeblich durch die Spielidee des Papier-und-Stift-Klassikers „Onkel Fritz sitzt in der Badewanne“ entstand. Die Geschichten sollen in der übernächsten Sendung von Radio Pax ausgestrahlt werden.

Von Moritz Jacobi