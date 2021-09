Lehnin

Es rumpelt auf der Beelitzer Straße. Dort, wo die zu DDR-Zeiten verlegten Betonplatten aneinanderstoßen, schaukeln sich besonders die großen Fahrzeuge auf, die vom und zum Spargelhof rollen. Die Erschütterungen bekommen die Anwohner zu spüren. „Wo die Betonplatten liegen, hört man jeden Lkw. In den Nächten sind davon 10 bis 20 unterwegs“, beklagt sich das Lehniner Ortsbeiratsmitglied David Mittelbach. Der Kommunalpolitiker befürchtet, dass alles noch viel schlimmer wird. Und zwar mit einer neuen Halle, die auf dem ehemaligen Kasernengelände entsteht.

Thiermann würde Straße mitfinanzieren

Wo zu DDR-Zeiten das NVA-Luftsturmregiment 40 stationiert war, ist der zentrale Umschlagplatz im Osten für die Unternehmensgruppe Thiermann entstanden. Von Lehnin aus gehen Spargel und Blaubeeren zu den Handelsketten. Die gemeindeeigene Beelitzer Straße ist für den Erzeuger der Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz. Firmenchef Heinrich Thiermann kennt den heiklen Zustand der Beelitzer Straße. „Die Situation würde sich für alle entspannen, wenn die Fahrbahn eine ordentliche Asphaltdecke erhalten würde. Wir sind als Unternehmen sogar zu einer finanziellen Beteiligung bereit“, sagte Thiermann der MAZ in dieser Woche. Spekulationen um die neue Halle wies der Unternehmer zurück: „Dort werden keine Pilze gezüchtet. Es geht ausschließlich um Verpackung und Logistik.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rädeler Hauptstraße steht ganz oben

Für Bürgermeister Uwe Brückner ist Thiermanns Entgegenkommen noch kein Grund, die von der Gemeindevertretung beschlossene Prioritätenliste beim Straßenbau über den Haufen zu werfen. „Es gibt schlimmere Straßen in Kloster Lehnin. Ganz oben steht die Hauptstraße in Rädel. Die Beelitzer Straße ist im Doppelhaushalt 2022/23 nicht eingeplant“, teilte das Gemeindeoberhaupt auf Nachfrage mit. Der Lehniner Ortsbeirat hatte sich schon vor Thiermanns Offerte eine eigene politische Meinung gebildet. Mit einer Enthaltung sprach sich das Gremium auf seiner jüngsten Sitzung für ein Nachtfahrverbot für Lkw in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr aus. Nach Ansicht von Sandra Leue sollte sich die Thiermann-Gruppe überlegen, ob die Beelitzer Straße der richtige Standort für einen Spargelhof ist. Sollte die Gemeindevertretung dem Ansinnen folgen, hat die kreisliche Verkehrsbehörde das letzte Wort.

Von Frank Bürstenbinder