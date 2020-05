Heinz aus Bottrop weiß es besser, denn der schaut bei Facebook nach: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Montag, 4. Mai 2020

Mini-Boden lässt sich noch etwas Zeit. Das ist völlig normal, denn nur fünf Prozent der Babys kommen überhaupt am errechneten Termin zur Welt.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Während Deutschland (sich) lockert, wächst bei uns die Anspannung. Alles, was man tun kann ist: warten. Was man nicht tun sollte ist: googeln. Die Schwarmintelligenz da draußen ist sagenhaft, vor allem, wenn es um Babys geht. Ich kenne das schon von Segel-Foren oder Hunde-Gruppen. Beides Themen, in denen ich mich sehr gut auskenne.

Menschen, deren Segelboote aussehen wie ein Wurstwagen in Indien, erklären einem sowohl die „unschöne“ Farbgebung seines eigenen Bootes als auch, wie man es „fachgerecht“ restauriert.

Und Hundehalter, deren kleine Lieblinge sich selbst nach sechs Jahren noch an der Leine verhalten wie ein Tyrannosaurus-Rex auf Crack, erzählen einem alles über alternative Erziehungsmethoden, „die wirklich funktionieren“. Daher fange ich gar nicht erst von Babyforen an. Denn wenn man da anfängt zu lesen, denkt man: Es gibt gar keine Babys!

Und schon bin ich wieder beim Corona-Thema. Corona führt so langsam dazu, dass ich mich freuen würde, wenn mir mal jemand dieses Internet wegnehmen würde. Es ist kaum noch auszuhalten. Nach drei Stunden Youtube und ein paar zweifelhaften Artikeln auf seltsamen Plattformen werden Menschen auf einmal zu Experten, die einem Herrn Drosten erklären, wie so ein Virus funktioniert.

Oder, wie ich auf Twitter einen sehr lustigen Post las: „Du kannst dich Jahrzehnte mit universitärer Forschung zum Thema Viren beschäftigen, hast einen Prof. Dr. erarbeitet, bist mit globaler Wissenschaft vernetzt und weltweit anerkannt. Aber Heinz aus Bottrop klickt 30 Sekunden auf Facebook und weiß es besser.“

Wer denkt, dass diese ganzen Theorien ein neues Phänomen sind, der irrt. Man muss sich nur mal die Chronik der Stadt Stettin aus dem Jahr 1849 durchlesen (gibts kostenlos im Internet). Dort bis zur Seite 919 blättern und staunen. Ich zitiere: „...denn die aufgeregte Menge stand, von einigen Unruhestiftern irre geleitet, in dem Wahn, dass man die Cholera und die Sicherungsmaßnahmen nur gebrauche, um den gemeinen Pöbel auszurotten.“ Hätte es damals soziale Medien und Online-Shops gegeben, wären bei Amazon nicht Klopapier und Desinfektionsmittel, sondern Mistgabeln und Fackeln ausverkauft gewesen.

Ich kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern, als das Rauchverbot in Kneipen und Restaurants kam. Damals wurde auch oftmals laut aufgeschrien und ein Massensterben gastronomischer Betriebe vorausgesagt. Von der Einführung der Gurtpflicht fange ich jetzt gar nicht erst an.

Das Frühstück als Bilderrätsel: Quelle: Stephan Boden

Viel besser als Internet ist, was wir seit ein paar Tagen machen. Schwangere haben ja immer viel Hunger und gleich morgens früh gelüstet es Anja stets nach Leckereien. Letzte Woche habe ich ihr morgens einen Mini-Zitronenkuchen serviert und beim Anrichten fiel mir auf, dass der aussieht wie ein Panzer.

Vielleicht war es ein Corona-Koller, aber ich habe daraufhin den Teller so dekoriert, dass es aussah, wie die berühmte Szene auf dem Tiananmen-Platz in China, wo sich ein Demonstrant vor einen Panzer stellte. Anja musste diese Szene erraten und seitdem ist es zur Aufgabe geworden, morgens mit dem Frühstück eine historische Szene nachzubauen.

Der Sturm auf die Bastille als Frühstück. Oder soll das Pompeji sein? Quelle: Stephan Boden

Dummerweise dürfen Schwangere keinen Hackepeter essen, denn damit wäre alles nicht nur möglich, sondern einfach, weil man mit Hack sehr gut modellieren kann. So aber sind meine Lieblingszutaten Pfannkuchen, Obst und Sprühsahne. Daraus entstehen Szenen wie „Sturm auf die Bastille”, „ Pompeji“ oder „U-Boot-Krieg“.

Kopfzerbrechen bereitet mir die nächste Aufgabe: Die Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles. Ich werde mir was ausdenken. Zum Glück kann man sowas nicht googeln.

Von Stephan Boden