Heiraten ist wieder beliebt: Brandenburg an der Havel erlebt einen Hochzeitsboom

Die Brandenburger sagen wieder öfter „Ja“ und erleben einen Hochzeitsboom. Laut Standesamt-Chefin Michaela Hoffmann haben in diesem Jahr schon 60 Paare geheiratet, das sind doppelt so viele wie zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Brandenburger haben wieder Lust auf die Ehe

Die Nachfrage ist größer als 2020 und 2021 ,nach dem Ende vieler Corona-Regeln steigt die Lust auf Trauungen. Im Mai sind bislang 23 Hochzeiten verbindlich angemeldet, im Juni sind es 22, einen Monat später bereits 19 und das hat Folgen.

„Für Eheschließungen, die an einem Samstag stattfinden sollen, ist es in diesem Jahr schwierig, noch einen Termin zu reservieren. Auch an einem Freitag ist die Auswahl bereits eingeschränkt“, sagt die stellvertretende Stadtsprecherin Natalie Preißler auf MAZ-Nachfrage.

Tanya und Nicolai Raab haben im Juni 2020 geheiratet, obwohl sie fast 1000 Kilometer Entfernung trennten. Sie sind immer noch glücklich und arbeiten als Ehepaar an Theaterprojekten für Schulen. Samantha Canis und Heiko Rehfeldt trauen sich in diesem Jahr. Die Brandenburger geben sich am 24. Juni ihr Ja-Wort und zwar im Trauzimmer vom Altstädtischen Rathaus. Die Liebenden haben bis zu dieser Entscheidung einen langen Weg hinter sich.

So sieht das Trauzimmer im Altstädtischen Rathaus aus. Quelle: Maschewski

Sie waren zunächst viereinhalb Jahre zusammen und trennten sich dann. Daraufhin verließ Samantha Brandenburg an der Havel und zog ins niedersächsische Helmstedt. Mit der Zeit vermisste sie ihre Mutter Carina aber immer mehr und kehrte dann doch zurück in die Heimat.

Nach der Beziehungspause und der Entfernung kamen Samantha und Heiko wieder in Kontakt und redeten miteinander. Er kämpfte ein halbes Jahr um seine Liebste, überraschte sie mit Geschenken, hörte bei Problemen zu und war für sie da. Nach dem zweiten Versuch wissen die Brandenburger nun, dass sie zusammengehören und heiraten. „Wir sind jetzt unzertrennlich und freuen uns auf die Trauung“, sagt Canis der MAZ.

In Brandenburg an der Havel können Paare an verschiedenen Orten heiraten

In Brandenburg an der Havel können Paare an verschiedenen Orten heiraten. So hat das Standesamt ein Trauzimmer am Katharinenkirchplatz und im Altstädtischen Rathaus. Darüber hinaus hat die Stadt Vereinbarungen mit den Reedereien der Stadt abgeschlossen, die Eheschließungen an Bord eines Fahrgastschiffs ermöglichen.

Standesamt-Chefin Michaela Hoffmann bemerkt, dass die Zahl der Trauungen steigt. Quelle: Jan Penkawa

Trauungen sind also auf den Schiffen „Fritze B.“, „Sirius“ und „Navette“ der Nordstern-Reederei und auf der „Havelfee“ bei der Reederei Röding möglich. In den Trauzimmern der Stadt gelten für Hochzeitspaare und Gäste momentan auch nach dem Ende vieler Corona-Regeln die Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Samantha Canis und Heiko Rehfeldt geben sich am 24. Juni das Ja-Wort. Quelle: privat

So dürfen Eheleute in Brandenburg an der Havel derzeit bis zu 14 Gäste mitbringen. Die aktuelle Verordnung gilt noch bis zum 30. April, danach sind weitere Lockerungen denkbar. Samantha Canis würde es begrüßen, dass bei ihrer Hochzeit mehr Gäste erlaubt sind und die Maskenpflicht entfällt. Die 28-Jährige freut sich auf ihren besonderen Tag, denn 2022 soll ihr Glücksjahr werden.

Sie und ihr zukünftiger Ehemann verlassen Brandenburg an der Havel und ziehen nach Buckautal in ein Einfamilienhaus. Weil Samantha Canis Traditionen wichtig sind, schläft sie einen Tag vor der Eheschließung bei ihrer Mutter, die ihr wiederum beim Styling hilft. Bei der Trauung enthüllt sie vor den Gästen, welches Geschlecht ihr Baby hat.

Samantha ist erleichtert, dass sie und ihr Mann trotz Höhen und Tiefen immer wieder zueinander finden. „Der Tag, an dem wir uns das Ja-Wort geben ist etwas Besonders. Ich will ihn einfach nur genießen“, sagt sie.

Von André Großmann