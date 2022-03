Heizölpreise in Potsdam-Mittelmark explodieren

Bad Belzig

Das Telefon von Matthias Hein in Medewitz kommt dieser Tage kaum zur Ruhe. Der Installateur wird zum Energieberater. „Die Leute wollen angesichts der steigenden Gas- und Ölpreise wissen, an welcher Schraube der Technik sie drehen können, um noch etwas einsparen können“, sagt der Handwerksmeister. Über die Entwicklung kann er auch nur staunen.

Denn das Heizöl ist vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine so teuer wie nie. Bei den Anbietern der Region kostet der Liter am Freitag laut der Online-Plattform Heiz-Öl.24 knapp 2,10 Euro pro Liter. Im Verlauf der Woche wurden auch schon 2,20 Euro pro Liter ausgewiesen.

Preise haben sich verdreifacht

Bei diesen Angaben kommen Verbraucher zwischen Havel und Fläming von allein ins Schwitzen. Denn gegenüber dem Vorjahr haben sich die Beträge damit verdreifacht.

Lieferung von Heizöl: Die Firma Hoth aus Brandenburg an der Havel verzeichnet große Nachfrage. Wegen der hohen Preise werden derzeit meist nur gerung Mengen bestellt. Quelle: Privat

Trotzdem oder gerade deshalb haben die Brennstoffhändler viel zu tun. „Der Winter war nicht besonders kalt aber lang. Wer im Januar/Februar auf fallende Preise danach gehofft hat, wird jetzt schwer enttäuscht“, bestätigt Alexander Hoth aus Brandenburg an der Havel.

Unternehmen müssen viele kleine Mengen liefern

Nunmehr verzeichnet der Unternehmer , der im Umkreis von 100 Kilometern seine Kunden liefert, zwar steigende Nachfrage und Mehrarbeit. Aber: „Wer jetzt nachordert, braucht wirklich Öl, sonst würde niemand diese Ausgaben tätigen“, vermutet Alexander Hoth. Doch die Mengen, für die das Geld reicht, werden geringer.

Erich und Siegrid Kirschke in Wiesenburg verfügen erst einmal über einen guten Vorrat. Mit Filzstift notiert er jeweils die Kosten bei der Befüllung der vier 1500-Liter-Behälter. Am 28.Juli des vergangenen Jahres waren es 72,84 Cent je Liter. „Müsste ich alle Tanks unter den jetzigen Konditionen befüllen, wäre meine Jahresrente gleich weg“, hat der 71-Jährige schon ausgerechnet.

Wiesenburger Hausbesitzer erschließe weitere Energiequellen

30 Jahre, solange er das Haus mit seiner Familie bewohnt, hat sich die Heizung bewährt. Obendrein investiert der Elektriker aber auch in Solarthermie und Photovoltaik auf dem Dach investiert, so dass die Betriebskosten noch überschaubar bleiben. Vom Heizöl gänzlich abzukehren, steht erst einmal nicht zur Debatte.

Die Rechnung vom Juli 2021, als der Liter Heizöl noch 73 Cent gekostet hat. Quelle: René Gaffron

Frieden im Osten wäre also mehr als wünschenswert. „Wenn der Krieg in der Ukraine beendet wird, sollten die Preise wieder fallen“, prognostiziert Christian Bleck von der Hoyer-Niederlassung in Linthe. Nach Bestellung dort werden aus mehreren Lagern täglich zwischen 1,0 und 1,5 Millionen Öl ausgeliefert. Noch hauptsächlich zum Heizen – in der warmen Zeit wird vor allem Diesel für die Agrarbetriebe gehandelt. Auch da explodieren die Preise.

Unischere Weltlage führt zu Preissteigerungen

Gerade die ungewisse Entwicklung der Handelsbeziehungen mit Russland treiben wohl die Rohstoffpreise in die Höhe, obwohl die Depots dem Vernehmen nach gut gefüllt sind. Doch Konzerne und Regierungen profitieren von dem Geschäft, was ein offenes Geheimnis ist, aber nicht zitierfähig ausgesprochen wird.

Im Tanklager Medewitz wird ein Teil der Staatsreserve von Heizöl und Diesel deponiert. Quelle: René Gaffron

Mithin unberührt bleibt die Staatsreserve, wie Uwe Kolthof versichert. Er ist Leiter des Tanklagers Medewitz. Dort werden unter in jeder Hinsicht strengen Sicherheitsvorkehrungen 145.000 Kubikmeter Heizöl und Diesel in mehreren Erdbehältern aufbewahrt. Das ist ein Teil dessen, den die Mineralölhersteller für Notfälle vorhalten müssen. Freigabe nur durch die Bundesregierung.

Schwanebecker Dorfchef hat kommunale Kosten im Blick

Jedenfalls besteht momentan wohl wenig Raum für Kulanz. „Als ich Ende Februar meine Tanks mit den bestellten 3000 Litern Heizöl für rund 1,70 Euro befüllen ließ, wäre noch etwas Raum gewesen“, berichtete Hartmut Jänicke. Doch der Fahrer habe ausdrücklich Anweisung gehabt, nur abzugeben, was wirklich bestellt war.

Ortsvorsteher Hartmut Jänicke am Schwanebecker Dorfgemeinschaftshaus. Der Gastank ist zum Glück noch gut gefüllt. Quelle: René Gaffron

Als Ortsvorsteher in Schwanebeck muss Hartmut Jänicke auch den Propangas-Tank am Dorfgemeinschaftshaus im Auge behalten und den Bedarf beim Rathaus in Bad Belzig melden. Zumindest für diese Heizperiode besteht noch kein Entscheidungsdruck.

„Gerade werden viele Alternativen ausgelotet. Wegen günstiger Förderung liegen Kraft-Wärme-Kopplungen und die Verbrennung von Holzpellets im Trend“, weiß Dennis Baum von der Fachfirma Baum & Simon aus Buckau. Doch eine Patentlösung für alle gebe es nicht.

Von René Gaffron