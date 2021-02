Heizung bleibt in 224 Wohnungen kalt

Brandenburg/H.

„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“ Diese als „Murphys Gesetz“ bekannte Lebensweisheit, die eine nicht zu widerlegende Aussage über Fehlerquellen in komplexen Systemen macht, kam bereits Montag Wobra-Chef Stephan Falk in den Sinn. Schon am Sonntag, die Temperaturen fielen stark, fing die Heizungsanlage im Klosterquartier bereits zu stottern an. Das ist eine Zentralheizung, die mit Holzpellets gespeist wird und die 224 Wohnungen im Klosterquartier versorgt.

In dem Maß, in dem das Schneetreiben zunahm, fielen die Temperaturen in den Wohnungen ab. Am Montag war dann klar: Die Heizung bleibt kalt! Betroffen waren alle Wobra-Mieter in der Abtstraße, der Pauliner Straße, dem Temnitz und Teilen der St.-Annen-Straße. „Wir wussten ja, dass die Kälte kommt und hatten die Heizungsanlage noch in der Woche zuvor gewartet und dafür gesorgt, dass genug Pellets bis Ostern eingelagert wurden“, sagt Falk zur MAZ. Was niemand wissen konnte: Der Gebläsebrenner der Heizungsanlage stand im Begriff seinen Geist aufzugeben. So gab es zwischenzeitlich mal lauwarme Heizungen und dann wieder eiskalte Heizungen.

Mit Hochdruck repariert

Als am Montag dann die Techniker anrückten, war schnell klar: Der Gebläsebrenner war nicht zu retten. Einen weiteren gab es aber erst wieder in Erfurt. Der wurde eilig bestell und war dann am Dienstag um 13 Uhr bei der Heizungsanlage vor Ort. Dort warteten die Mechaniker bereits, nachdem es ihnen nicht gelungen war, die Anlage wieder in Gang zu bringen. Für die Notversorgung des Quartiers nahm die Wobra schon Montag eine Gasheizung in Betrieb, die quasi als Bypass funktioniert.

Diese Gasheizung stellt bei teilweisem Ausfall der Pelletanlage warmes Wasser in den Wohnungen bereit. Doch um alle 224 Heizungen des Quartiers mit Wärme zu versorgen, ist diese Gasheizung zu klein. Daher blieben viele Stränge kühl. „Wir können da unsere Mieter nur um Entschuldigung und um Verständnis bitten. Wir haben alles dafür getan, das Problem so schnell wie möglich wieder aus der Welt zu schaffen“, sagt ein sichtlich zerknirschter Stephan Falk. Bei der Firmen-Hotline stand Montag und Dienstag kein Telefon still. Doch die meisten Mieter hätten trotz der misslichen Lage Verständnis gehabt, auch weil ja zu sehen war, dass sich die Techniker an der Zentralanlage abmühten.

Beliebtes Wohnquartier

Das Klosterviertel ist heute ein sehr beliebter innerstädtischer Wohnstandort. Nach jahrelangem Streit um Immobilien und die Sanierung der Häuser hatte die Wobra sich des damaligen Problemviertel angenommen. Über Jahre verfielen die Bauten immer mehr, die Häuser wurden zum Streitobjekt in der Auseinandersetzung des Sanierers Thomas Schlicht und der Wobra, die Balkone wurden abgeschlagen, ganze Häuser verwaisten. 2004 lag in diesem Gebiet die Leerstandsquote über 60 Prozent. Der damalige Wobra-Chef Klaus Deschner hielt Wort und sorgte dafür, dass sich das Leben in dieser guten Innenstadtlage grundlegend veränderte.

307 Wohnungen im Klosterviertel und am Katharinenkirchplatz wurden damals hochwertig auf Vordermann gebracht. Vorrangig zwei bis drei, aber auch vier Zimmer große Wohnungen werden umgebaut. 16 000 Quadratmeter Wohnfläche wurden saniert. Immerhin 11,5 Millionen Euro kostete es damals, das heruntergekommene Quartier wieder bewohnbar zu machen.

Von Benno Rougk