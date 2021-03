Brandenburg/H

Für zwei Tage zurück ins Homeschooling müssen die meisten Schüler der Bertolt-Brecht-Gymnasiums am Donnerstag und Freitag. Nur die Schüler der Abschlussklassen in den Jahrgangsstufen 10 und 12 bleiben im Präsenzunterricht.

16 Grad nicht zu schaffen

Allerdings war nicht die aktuelle Pandemie der Grund für die teilweise Schulschließung, sondern eine Havarie. „Aufgrund einer defekten Heizung im Hauptgebäude können die Unterrichtsräume zurzeit nicht beheizt werden, sodass die Raumtemperaturen die vorgeschriebene Temperatur von 16 Grad unterschreiten. Darüber hinaus ist das Lüften der Räumlichkeiten in den ausgekühlten Räumen und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Witterungsverhältnisse nicht mehr möglich“, sagt Schulleiter Uwe Schröder.

Abgestimmt mit dem Schulamt

„Es gibt eine Undichtheit im Rohrsystem, deswegen können alle Räume zur Straße hin nicht mehr beheizt werden. Die Havarie ist am Mittwochnachmittag aufgetreten, wir haben uns überlegt, was wir machen und die Lösung mit dem Staatlichen Schulamt abgestimmt.“ Die Schüler der Abschlussklassen haben bald Prüfung, deshalb konnten sie mit dem Präsenzunterricht ins Nebengebäude ausweichen, das eine separate Heizung hat. Alle anderen wurden über die Lernplattform Moodle über die veränderte Unterrichtsorganisation informiert.

Eine Schelle genügt nicht

Mittlerweile habe das kommunale Liegenschaftsmanagement GLM einen Heizungsfirma mit dem Reparieren beauftragt. „Sie waren da, doch der Schaden lässt sich nicht ganz einfach beheben.“ Am Freitag muss an der Schadstelle nämlich der Fußboden aufgesägt werden, um von oben das kaputte Rohrstück auszutauschen. Unter dem Fußboden verläuft ein Kriechgang, in dem alle Leitungen untergebracht sind. Da hinein gelangt man über einen kleinen Eingang an der Giebelseite, viel Platz ist darin nicht. Doch mit dem einfachen Anbringen einer Schelle konnte man sich diesmal eben nicht behelfen. Deswegen nun der größere Aufwand.

Vorerst nur Notreparatur

„Es wird nach wie vor nur eine Notreparatur sein. Da muss man sich grundsätzlich mal Gedanken machen“, sagt der Schulleiter. Heißt, in der warmen Jahreszeit – möglicherweise in den Sommerferien – wird wohl ein Austausch des Rohrsystems oder auch der ganzen Heizungsanlage nötig sein. Nun hofft Uwe Schröder erst einmal, dass der Schaden bis zum Unterrichtsbeginn am Montag behoben ist und er ohne weitere größere Havarien durch die kühle Jahreszeit kommt.

Von André Wirsing