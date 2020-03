Helden des Alltags: MAZ-Zusteller Mario Zürch arbeitet, wenn andere schlafen

Brandenburg/H

Die Freiheit der Nacht treibt MAZ-Zusteller Mario Zürch an. Um 1 Uhr startet er den Motor seines Fiat Scudo und fährt durch die leeren Straßen der Havelstadt. „Ich bin immer in Bewegung und halte mich fit“, sagt der Brandenburger.

400 Zeitungen und ein Plan

Dann zeigt er auf 400 Zeitungen, die auf dem Rücksitz seines Wagens liegen. Der 41-Jährige öffnet die Fahrzeugtür und läuft zum nächsten Briefkasten. „Ich bin ein Freund der Tat und klaren Worte. Es bringt doch nichts, lang zu schwafeln. Bis 6 Uhr will ich mit allem fertig sein. Ich gebe mein Bestes und schaffe alles“, sagt der Brandenburger.

MAZ-Zusteller Mario Zürch legt eine Zeitung in den Briefkasten. Quelle: André Großmann

Seine Tour startet in Grüneiche, führt ihn nach Golzow, anschließend nach Neuendorf und endet im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken. Dabei fährt er insgesamt 82 Kilometer und das fünf bis sechs Tage pro Woche.

Mario Zürch erfüllt seine Pflicht und genießt die Stille am Morgen. „Hier bin ich mein eigener Chef. Jeder Tag ist anders und niemand geht mir auf den Senkel. Ich habe einen Plan und den ziehe ich durch, denn die Uhr tickt“, sagt der 41-Jährige.

Überraschung in der Nacht

Der Brandenburger kennt in Potsdam-Mittelmark und der Havelstadt bis zu 8.000 Adressen und erlebt in der Nacht auch Überraschungen. „Einmal haben sich zwei Passanten in der Göttiner Straße vor meinen Wagen gestellt und den Weg blockiert. Sie wollten in die Brandenburger Innenstadt und haben mir Geld geboten, doch ich habe abgelehnt. Ich wollte einfach nur Zeitungen ausliefern“, kommentiert Mario Zürch.

Seniorin mit Plätzchen

Dann verstummt der 41-Jährige und denkt an eine Seniorin aus Golzow. Sie hat für den Brandenburger seit Jahren Plätzchen gebacken und ihm eine Dankeskarte geschrieben. Für den Brandenburger ist diese Anerkennung bedeutender als Geld.

Gegenseitiger Respekt ist dem Zimmermann wichtig. „Die Menschen sollen im Leben mehr zusammenhalten. Jung und Alt, Arm und Reich, gerade in den schwierigen Zeiten des Coronavirus“, betont der Havelstädter.

Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit

Um 5 Uhr läuft er mit Schutzhandschuhen durch die Christinenstraße 2 a und wirft Zeitungen in die Briefkästen der MAZ-Abonnenten. Auf seiner Tour sieht er Senioren, die im Morgengrauen Pfandflaschen aus Mülleimern holen. „Ich hoffe einfach, dass es irgendwann sozialer zugeht“, sagt der 41-Jährige.

So sieht das Display von Mario Zürchs Autoradio aus. Quelle: André Großmann

Dann blickt er auf die Lokalausgabe der MAZ. Die gedruckte Zeitung begleitet ihn seit Jahren, er ist sicher, dass „von Papier keinerlei Ansteckungsgefahr“ ausgeht und wirft die nächste Ausgabe in den Briefkasten. Doch welche Schlagzeile würde der 41-Jährige gern lesen? „Die Brücke des 20. Jahrestages ist wieder frei und alle Bauarbeiten in der Havelstadt sind beendet“, sagt er und lacht.

Einschränkungen durch Corona

Auf dem Weg zur nächsten Adresse denkt der gelernte Zimmermann über sein Leben nach. Mario Zürch ist jetzt seit zehn Jahren Zusteller und zufrieden. Zuvor hat der Brandenburger als Elektriker und Gerüstbauer gearbeitet, doch der Job belastet seine Knie und damit die Gesundheit.

Der 41-Jährige erfüllt seine Pflicht und kann sich keine andere Arbeit mehr vorstellen. Doch die Maßnahmen gegen die Ausweitung der Corona-Pandemie beeinträchtigen sein Leben. Mario Zürch trifft sich gern mit Freunden, spielt in der Dartliga, besucht die Kneipe „ Boris Night live“ und geht normalerweise dreimal pro Woche ins Fitnessstudio.

Traum von einer Reise nach Irland

„Natürlich ist es jetzt wichtig, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben. Ich bin aber kein Typ, der den ganzen Tag in der Bude hockt. Das fällt mir schon schwer“, sagt der Brandenburger.

Momentan hält er sich mit Hanteltraining in seiner Wohnung fit. Mario Zürch hofft auf Normalität und ein baldiges Ende der Situation. Dann denkt er über seinen Lebenstraum nach. „Ich würde gern einmal richtig reisen und wegfliegen, am liebsten nach Irland. Das habe ich noch nie getan und es reizt mich, allein schon wegen der wunderbaren Landschaften“, sagt der Brandenburger.

Um 6 Uhr ist seine Tour beendet. Der Familienvater hat alle 400 Zeitungen verteilt und sein Smartphone zeigt 11.000 zurückgelegte Schritte an. Mario Zürch freut sich auf sein Frühstück und parkt den Wagen vor seiner Wohnung in der Neuendorfer Straße.

„Ich lege mich jetzt ein bis zwei Stunden hin, dann bin ich wieder fit. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, fangen die anderen erst an. Und das ist ein tolles Gefühl“, sagt der Brandenburger und lächelt.

Von André Großmann