Helfer im Hochwassergebiet: "So muss es im Krieg ausgesehen haben."

Gortz/Heppingen

“Wir haben keinen Krieg erlebt. Aber so muss es aussehen.“ Erschüttert von den Bildern schwerer Zerstörungen im Hochwassergebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) sind Detlef Rudloff und Sylvia Ritzka von ihrer privaten Spendenaktion an die Havel zurückgekehrt. Zerstörte Häuser, zermalmte Straßen und fortgerissene Bahngleise werden ihnen lange in Erinnerung bleiben. Von der Infrastruktur ist in der Kastrophenregion auch sechs Wochen nach der Flut praktisch nichts mehr übrig. Jetzt gibt es das Müllproblem und die kalte Jahreszeit kommt unausweichlich näher.

Das Wohnhaus von Familie Mohr musste komplett entkernt werden. An einen Wiedereinzug ist vorläufig nicht zu denken. Quelle: Privat

Der Gortzer Campingplatzbetreiber und die Reederin aus Brandenburg hatten sich für eine private Hilfsaktion zusammengetan. Rudloff sammelte bei seinen Dauercampern auf dem Flachsberg Geld ein, Ritzka packte zwei Tageseinnahmen ihrer Ausflugsflotte zusammen. „Wir waren uns einig, dass wir schnell und unkompliziert eine betroffene Familie im Hochwassergebiet unterstützen wollten. Bei der Auswahl halfen uns persönliche Kontakte in die Region“, berichtete Rudloff der MAZ.

Brandenburger spenden für Familie in Heppingen

Mit einem Spendenscheck über 5500 Euro machte sich das Duo auf den 600 Kilometer langen Weg nach Heppingen, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Durch das dortige Neubaugebiet mit seinen vielen jungen Familien hatte die Ahr in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli eine zerstörerische und tödliche Schneise gezogen. Mittendrin das erst vor drei Jahren errichtete Haus von Irina und Jürgen Mohr. Es darf stehen bleiben, sagen die Statiker. Doch bewohnbar ist das Gebäude auf absehbare Zeit nicht. Es musste komplett entkernt werden. Bis an eine Rückkehr zu denken ist, sind die Mohrs mit ihren Töchtern Hanna und Eva in einem Zwei-Zimmer-Notquartier untergekommen.

Die kleine Hanna freut sich über mitgebrachte Spielsachen aus Brandenburg. Auch die Kinder von Familie Mohr haben alles verloren. Quelle: Privat

In dieser verzweifelten Lage war die persönliche Hilfe aus Brandenburg mehr als willkommen. „Es gab eine herzliche Begrüßung, Tränen flossen. Alle Spender sollen wissen, dass das Geld bei Familie Mohr gut angelegt ist. Natürlich lässt sich mit dem Geld kein Haus sanieren. Aber es ist ein Anfang in dieser bitteren Zeit“, berichtet Rudloff. Den Mohrs ist außer den nackten Wänden nichts geblieben. Die komplette Inneneinrichtung musste auf den Sperrmüll. Auch alle Erinnerungsstücke wurden einfach fortgespült.

Eine Spur der Verwüstung hinterließt das Hochwasser der Ahr in einem Neubaugebiet von Heppingen. Quelle: Privat

„In weniger als zehn Minuten stieg der reißende Wasserstrom bis in die zweite Etage. Die Menschen konnten, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr fliehen, kletterten mit Mann und Maus bis unter die Dachbalken und harrten, teilweise mit Neugeborenen unterm Arm, mehr als zwölf Stunden auf Rettung“, heißt es in einem Bericht der Rhein-Zeitung über die Lage in Heppingens Neubaugebiet. Die Rhein-Zeitung war auch zur Stelle als Rudloff und Ritzka als helfende Engel aus Brandenburg auftauchten.

So friedlich fließt die Ahr normalerweise an Heppingen vorbei. Quelle: Privat

Dem Duo war es ein Bedürfnis Familie Mohr stellvertretend für viele Betroffene auf diese Weise sein Mitgefühl ausdrücken zu können. Und was macht die Ahr heute? Das normalerweise friedliche Flüsschen hat sich zweihundert Meter vom Haus der Mohrs in ihr Bett zurückgezogen. „Niemand dort hätte sich vorstellen können, dass ihnen das Wasser alles fortnehmen könnte“, berichtet Rudloff nach seiner Rückkehr auf den Gortzer Flachsberg. Mit seiner Frau Manuela hatte er schon 2013 beim Elbehochwasser Sachspenden für die Bewohner von Fischbeck in die Katastrophenregion gefahren: „Die Bilder von damals haben uns bis heute geprägt.“

Von Frank Bürstenbinder