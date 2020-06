Roskow/Brandenburg/H

Henrik Schmidt hat am Mittwoch im Brandenburger Paulikloster sein Abiturzeugnis mit der Traumnote 1,0 erhalten. Der Absolvent des von Saldern-Gymnasiums feierte die Zeremonie mit weiteren zehn Abiturienten seines Tutoriums, insgesamt erhielten 116 Absolventen das Reifezeugnis. Wegen Corona war die Zeremonie in sieben Durchgänge untergliedert.

Zur Galerie In sieben Durchgängen, den Corona-Abstandsregeln geschuldet, haben 116 Absolventen des von Saldern-Gymnasiums am Mittwoch im Brandenburger Paulikloster ihre Abiturzeugnisse erhalten. Unter ihnen ist auch Henrik Schmidt, dessen Lebensweg seit einem schweren Unfall vor fast genau einem Jahr, viele Menschen bewegt.

Das Schicksal des mittlerweile 18-jährigen Roskowers hat viele Menschen weit über Brandenburg und Potsdam-Mittelmark hinaus bewegt. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 14. Juni 2019, verunglückte der damals 17-Jährige mit seinem Motorrad auf dem Weg von seinem Heimatort Roskow zur Schule in Brandenburg schwer. Aus wohl nie zu klärenden Gründen war Henrik Schmidt gegen einen Baum gefahren. Seitdem ist er querschnittsgelähmt.

Neun Monate in Klinik

Mit schwersten Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Berlin-Marzahn. Dort blieb Henrik Schmidt bis zum 18. März, also neun Monate. Das Abitur schrieb er mit ministerieller Ausnahmegenehmigung von zu Hause aus.

Henrik Schmidt erhielt neben dem Abiturzeugnis auch den Sonderpreis des Saldern-Fördervereins. Vorstandsmitglied Ulf Tschenisch nannte die Leistung und den Weg, den Henrik seit seinem Unfall gemeistert hat, „unglaublich“. Der Roskower kam in der fünften Klasse „als pfiffiges Kerlchen“ auf das Gymnasium, beeindruckte seine Lehrer bald mit „Top-Ergebnissen“, war „begeisterter Basketballer und Tischtennis-Spieler“. Trotz des langen Klinikaufenthaltes sei es Henrik gelungen, ein glänzendes Abi hinzulegen, „in einer Situation, die wir uns kaum vorstellen können“, sagte Tschenisch. Und: „ Henrik ist uns weit voraus im digitalen Lernen.“ Im Paulikloster brandete bei dieser Würdigung großer Applaus auf.

Wunderbare Worte hat auch der Tutor der Schüler, Ulli Hadrath, gefunden. Er appellierte an die Schüler, Herzensbildung und die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, sei ebenso wichtig wie hart zu arbeiten und ein Ziel zu erreichen. Hadrath zitierte Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der auf seiner Abschlussfeier an der Uni eine Rede gehalten hatte.

Dank an „jeden Einzelnen“

Henrik selbst wandte sich am Ende der Feststunde an seine Eltern und Mitschüler. „Es gab dunkle Stunden, in denen ich gezweifelt und meine Vergangenheit vermisst habe.“ Seine Mitschüler hätten „unfassbar viel Energie und Zeit aufgebracht, um mich aus dem Stimmungstief herauszuholen“. Und ohne seine Eltern, insbesondere seinen Vater stünde er jetzt nicht da mit einem solchen Abitur und in solch guter Verfassung, so Henrik Schmidt. Benjamin Schmidt sei sein Couch, Lehrer, Chauffeur, Psychologe und Lehrer gewesen. Die dunklen Stunden im Rückblick seien verschwindend im Vergleich zu der Lebensfreude und guten Laune, die er jetzt verspüre. „Ihr habt mich unterstützt, ich bin jedem von euch unfassbar dankbar, jedem Einzelnen.“

Von Marion von Imhoff