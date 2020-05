Nach neun Monaten in Klinik: Henrik Schmidt macht Einser-Abi

Roskow/ Brandenburg/H

Nach neun Monaten im Krankenhaus hat der 17-jährige Henrik Schmidt aus Roskow ein Einser-Abitur hingelegt. Am von Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel erhielt er am Freitagvormittag seine Abitur-Traumnote: 1,0. Die übrigen Mitschüler seines Tutoriums, die sich in der kleinen Turnhalle versammelt hatten, spendeten Henrik Applaus.

„Es war ein Gänsehaut-Moment“, sagt Ina Stender, Vize-Rektorin und Oberstufenkoordinatorin des Gymnasiums. „Ich hatte Tränen in den Augen“, berichtet Benjamin Schmidt, Henriks Vater. Der Grund: Henrik Schmidt ist am 14. Juni vorigen Jahres mit seinem Motorrad auf dem Weg zur Schule schwer verunglückt. Er wurde lebensgefährlich verletzt, erlitt einen Schädelbasisfraktur, Gehirnblutung und Mittelgesichtsbrüche. Wegen einer Quetschung des Rückenmarks und einer Verschiebung der Wirbel ist der Heranwachsende querschnittsgelähmt.

Erst am 18. März wieder zu Hause

Doch trotz dieser schlimmen Verletzungen, verlor Henrik nicht den Mut. Immer wieder munterten seine Eltern ihn auf. Auf sein Abitur bereitete sich der Schüler von der Klinik aus vor. Neun Monate lag der junge Roskower im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn. Erst am 18. März durfte Henrik wieder nach Hause. Die Abiprüfungen schrieb Henrik Schmidt mit ministerieller Ausnahmegenehmigung von zu Hause aus. Zwei Lehrer kamen dafür eigens an den jeweiligen Prüfungstagen zu ihm nach Roskow.

Dass er diese Zeit im Krankenhaus nach seinen schweren Verletzungen so gut überstanden hat, liegt auch an der liebevollen Begleitung seiner Eltern, die abwechselnd jeden Tag im Krankenhaus an Henriks Seite waren. Aber auch die Pädagogen und Schüler des von Saldern-Gymnasiums unterstützten den Jugendlichen nach all ihren Kräften.

Zur Galerie Henrik Schmidt aus Roskow in Potsdam-Mittelmark hat trotz eines schweren Schicksalsschlages vor fast einem Jahr ein Einser-Abitur hingelegt. Die MAZ hat ihn in den vergangenen Monaten begleitet.

Schüler lassen ihn hochleben

„Es ist grandios“, sagt Ina Stender, die sich auch über acht weitere Einser-Abiturienten am Saldern freut. „Es war ein solch bewegender, rührender Moment, als Henrik die Note verkündet wurde. Wir haben ihn alle hochleben lassen.“

Henrik war eine Stunde lang in der Schule an diesem für ihn so feierlichen Tag. Zuletzt war er zum Jahreswechsel kurz dort gewesen, als ein Foto seines Jahrgangs aufgenommen wurde.

„Ich bin total erleichtert und glücklich, dass es so gut funktioniert hat“, sagt Henrik Schmidt Stunden nach der Verkündigung. Dass eine 1,0 als Abiturnote möglich war, „diese Erwartung haben wir heruntergeschraubt“, berichtet sein Vater. Auch er ist überglücklich.

Anfangs kaum Hoffnung auf Abiturteilnahme

„Wenn ich daran denke, wie es am Anfang war direkt nach dem Unfall“, habe er wenig Hoffnung gehabt, das Abitur machen zu können, erzählt Henrik. „Ich wusste nicht, wie das laufen soll.“ Dann aber startete die Hilfswelle am von Saldern-Gymnasium. Lehrer, sein Tutor, die für Inklusion zuständige Lehrerin und vor allem auch seine Mitschüler versorgten Henrik Schmidt mit all dem nötigen Schulstoff. Sie besuchten ihn im Krankenhaus und unterstützten ihn so intensiv, dass der 17-Jährige nicht nur im Stoff blieb, sondern wie vor dem Unfall auch weiter beste Noten schrieb.

Seine Abschlussprüfungen hat Henrik in Deutsch, Englisch, politische Bildung abgelegt und die mündliche Prüfung in Physik. Ab Herbst möchte dieser bemerkenswerte junge Mann, der im Juni seinen 18. Geburtstag feiert, Psychologie studieren.

Zeugnisübergabe im Paulikloster

„Es hat mich schon immer interessiert, wie andere ticken, was sie fühlen. Ich finde spannend, zu sehen, wie Menschen beeinflusst werden können, welche Marketing-Strategien da wirken“, begründet Henrik Schmidt seinen Studienwunsch.

Henrik Schmidt und sein Vater Benjamin. Mit dem Handbike ist der 17-Jährige gern auf Tour. Quelle: Heike Schulze

Die festliche Übergabe des Abiturzeugnisses plant das von Saldern-Gymnasium am 17. Juni im Paulikloster. Den Freitagnachmittag nach dieser wunderbaren Notenverkündigung verbringt Henrik mit seinen Freunden auf einer kernigen Radtour auf den Radwegen durch die Feldmark bei Roskow. Unterwegs ist er dabei mit seinem Handbike.

Von Marion von Imhoff