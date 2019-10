Brandenburg/H

Wind und Regen können Dustin Dambeck, Justin Goltsche, Victoria Fritzsche und Damien Rosenmüller nicht stoppen. Der Zwölfjährige fotografiert seine Freunde im 1400 Quadratmeter großen Ökogarten des Club am Trauerberg und will Szenen anschließend in einem Daumenkino verewigen.

Kinder erkunden die Fotografie

Erstmals knipsen Kinder und Jugendliche hier herbstliche Motive, experimentieren mit dem Zoom der Systemkamera Sony Alpha, erstellen Serienaufnahmen und werfen Laub und Blätter durch die Luft.

Der Zwölfjährige Damien Rosenmüller fotografiert mit einer Systemkamera im Club am Trauerberg und testet verschiedene Einstellungen. Quelle: André Großmann

Sozialarbeiter Ilja Weißleder bemerkt, wie viel Spaß es Kindern macht, Naturschauspiele festzuhalten. „Bei den Arbeiten mit der Kamera sind sie kreativ und erkennen, wie vielfältig Fotografie sein kann“, kommentiert der 40-Jährige. Damien Rosenmüller stimmt ihm zu, der Brandenburger ist gespannt, wie seine Bilder später aussehen. „Das ist immer auch ein kleines Abenteuer“, sagt der Sechstklässler.

Das Projekt „ Herbstfotos“ beginnt am 9. Oktober um 16 Uhr im Club am Trauerberg, Kinder und Jugendliche können ohne Anmeldung dabei sein.

Von André Großmann