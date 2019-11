Ungleichbehandlung beim Laub. Nur manche Stadtteile erhalten Sammelcontainer. Das Glas ist zu zwei Fünftel voll und zu drei Fünftel leer. Auf diese Formel bringt Jürgen Lauterbach den Blätterservice in Brandenburg/Havel.

Die Stadtverwaltung beginnt erst am 25. November damit, Laubcontainer in Stadt- und Ortsteilen aufzustellen. Längst aber nicht in allen. Quelle: Stadtverwaltung Brandenburg/Havel