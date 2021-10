Herbststurm „Ignatz“: Brandenburg an der Havel von Schäden verschont

Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg bleibt von größeren Schäden durch Herbststurm „Ignatz“ wohl verschont. Drei kleinere Einsätze registrierte die Feuerwehr bis Donnerstagnachmittag, größere Katastrophen wurden bei den Einsatzkräften nicht verzeichnet. „Im Stadtgebiet ist es sehr ruhig“, meldete die Regionalleitstelle um 13.30 Uhr.

Um 7 Uhr gab es demnach den ersten Einsatz am Wasserwerk in Mahlenzien. Dort lag ein Baum auf der Fahrbahn, zu der die Freiwillige Feuerwehr Mahlenzien alarmiert wurde. Die Neuendorfer Fähre fuhr am Donnerstag nicht. „Das Eintreffen der Sturmböen von 60 bis 80 km/h kann zeitlich nicht eingegrenzt werden, wir wollen kein Risiko eingehen”, sagte Thomas Hahn von der die Fähre betreibenden Brandenburger Dienstleistungen GmbH (BDL).

Feuerwehr meldet: Alles ruhig

Im Umland sah es an diesem sehr stürmischen Tag anders aus: Zwar erhielt die Pritzerber Fähre trotz Sturms den Betrieb nach Kützkow aufrecht. Die Wehren im Kreis Potsdam-Mittelmark und den anderen märkischen Kreisen hatten allerdings seit den Morgenstunden gut zu tun. Die Regionalleitstelle in der Havelstadt war am Donnerstagmittag bis auf den letzten Arbeitsplatz besetzt.

In den Landkreisen Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark wurde in stark betroffenen Gebieten die Technische Einsatzleitung (TEL) alarmiert. Die örtliche TEL leitet und koordiniert das Einsatzgeschehen bei größeren Einsätzen oder bei einer komplexen Gefahrenlage wie bei Unwetter-Einsätzen. Die Einsätze werden nicht mehr alle von der Regionalleitstelle aus koordiniert, sondern per Fax, E-Mail, Funk oder Telefon weitergeleitet und direkt von der örtlichen TEL bearbeitet und die entsprechenden Einsatzkräfte beauftragt.

31 Anrufe bei der Polizei bis zum Mittag

Auch die Stadt Brandenburg hat solch eine TEL in der Feuerwehr und Rettungswache, die bei Bedarf hochgefahren und mit Kräften der Feuerwehr besetzt wird.

31 Anrufe mit Bezug zu Sturm „Ignatz“ waren am Donnerstag bis 12 Uhr bei der Polizeidirektion West eingegangen. Das teilte ein Sprecher der MAZ auf Anfrage mit. „Der überwiegende Teil der Einsätze wurde an die zuständige Stelle des Ordnungsamtes, der Feuerwehr oder des Straßenbaulastträgers übermittelt“, hieß es aus der Direktion in Brandenburg an der Havel. Gründe der Anrufe waren demnach heruntergefallen Äste, umgestürzte Bäume oder wie in einem Fall eine umgestürzte Straßenlaterne.

Warnung an die Einwohner der Stadt

Das Ordnungsamt der Stadt Brandenburg an der Havel nahm den Sturm „Ignatz“ am Donnerstag zum Anlass, eine allgemeine Gefahrenmeldung zu veröffentlichen. Die Behörde wies darauf hin, dass es aufgrund des stark windigen Wetters „vermehrt zu Windwurf und Windbruch an Bäumen“ kommen kann. Neben herabfallenden Ästen seien auch Schadbewegungen an Dächern und Dacheindeckungen möglich.

„Herabfallende Gegenstände können tödlich sein. Beobachten Sie die Dachkanten und Bäume. Halten Sie nach Möglichkeit Abstand zu den jeweilig möglichen Gefahrenbereichen. Auch Tage und Wochen nach einem Sturm können entsprechende Schadereignisse, an und unter Bäumen und insbesondere im Wald eintreten“, schrieb die Verwaltung.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Zusammenhang wurden alle Hauseigentümer, Vermieter und Verwalter sowie Besitzer von Bäumen gebeten, ihre bestehende erhöhte Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen und Wegen zu beachten. Die Verkehrsteilnehmer sollten außerdem das Fahrverhalten entsprechend den Witterungsverhältnissen anzupassen.

Von Philip Rißling