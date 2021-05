Herz für Kinder: Katrin Michel ist die gute Seele der Wusterwitzer Grundschule

Wusterwitz

Jeden Morgen findet Katrin Michel ihr Glück. Die Wusterwitzerin ist seit 18 Jahren Sekretärin der Wilhelm-Götze-Schule und hat schon Tausenden Kindern geholfen.

Hilfe für Kinder

„Sobald ich auf den Schulhof fahre, vergesse ich den Rest der Welt. Die Schüler sind wie meine eigenen Kinder, ich höre ihnen bei Problemen zu und unterstütze sie, so gut es geht. Schimpfen und streng sein, nein das würde gar nicht gehen“, sagt Katrin Michel.

Sie beruhigt Erst- bis Sechstklässler mit Schmerzen, hilft, wenn ihnen der Bauch weh tut, kocht Tee, und versorgt sie mit einem Kühlakku. Die 57-Jährige ist Seelsorgerin, Krankenschwester, ruft den Hausmeister, wenn die Jungentoilette nicht funktioniert, notiert sich Mailadressen und plant mit Eltern die nächsten Termine für Sprechstunden. Als Sekretärin verwaltet sie die Daten von 300 Schülern und 18 Lehrern.

Sekretärin von mehreren Bürgermeistern

Die gebürtige Wusterwitzerin besuchte die Grundschule „Ernst-Thälmann“, ging dann zur Polytechnischen Oberschule (POS) und machte anschließend eine Lehre zur Facharbeiterin für Schreibtechnik.

Katrin Michel ist seit 18 Jahren Sekretärin der Wilhelm-Götze-Schule. Quelle: André Großmann

Sie war Sekretärin von mehreren Bürgermeistern, des ehemaligen Amtsdirektors Bernd Harnisch und erinnert sich bis heute an ihr Vorstellungsgespräch in der Schule. Damals saß sie 2004 mit dem ehemaligen Bürgermeister Klaus Steffen, der ehemaligen Verwaltungschefin Gudrun Liebener und Ex-Schulleiter Frank Gericke zusammen.

18 Jahre Glück

„Es hat zum Glück alles geklappt. Ich habe vor 18 Jahren diese Arbeit erhalten und bis heute bereichert sie mein Leben“, sagt Katrin Michel. Sie wohnt in der Seestraße und pendelt deshalb nur wenige hundert Meter zur Arbeit. Auch nach Feierabend bringt sie Eltern in der Nähe Briefe vorbei.

Katrin Michel kennt junge und alte Einwohner, vermittelt bei Gesprächen und gibt ihrer Familie manchmal Rätsel auf. „Wenn mein Auto mal nicht auf dem Parkplatz der Schule steht, ruft mein Bruder sofort an und fragt, ob alles in Ordnung ist“, sagt sie der MAZ.

Verliebt in Wusterwitz

Ihre Heimat verlässt sie aber nie länger als drei Tage. „Mein Mann und ich fahren gelegentlich mal an die Ostsee. Nach kurzer Zeit müssen wir dann aber sofort wieder wissen, wie es um den Wusterwitzer Kirchturm herum aussieht. Das ist einfach unsere Heimat und hier sind wir glücklich“, sagt die 57-Jährige.

Sie erholt sich am liebsten am Wusterwitzer See, bei der Gartenarbeit auf dem Grundstück und mit ihrem Enkel Mika, der in der „Kita Schwanennest“ betreut wird. Ihr Hobby bereichert auch die Wusterwitzer Grundschule.

Katrin Michel pflanzt Stiefmütterchen vor dem Eingang der Wilhelm-Götze-Schule. Quelle: André Großmann

Lob von der Chefin

Vor dem Haupteingang pflanzt Katrin Michel Stiefmütterchen, in den nächsten Wochen folgen Geranien. „Ich möchte den Eingangsbereich etwas bunter und lebendiger gestalten. Hier soll sich doch jeder Besucher wohlfühlen. Jeder Gast kann zu mir kommen, wenn er einen Rat sucht“, sagt sie der MAZ.

Katrin Michel ist beim Amt Wusterwitz für 25 Stunden pro Woche angestellt und zufrieden. „Ich bin glücklich, sobald ich die Tür der Schule öffne und hoffe, dass ich bis zur Rente bleiben darf. Ich möchte einfach nur gesund bleiben und mein Leben so lang wie möglich in Wusterwitz genießen“, sagt Katrin Michel. Schulleiterin Heike Ohsmann weiß, was sie an ihrer Mitarbeiterin hat. „Am meisten schätze ich ihr großes Herz. Sie behandelt die Schule liebevoll wie ihr Kind“, sagt sie.

Von André Großmann