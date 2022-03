Brandenburg/H

Grün statt schwarz. 2019, als Walpurgia das erste Mal erschien, stellte sie sich noch ziemlich dunkel gewandet neben Baba Jaga, die erste aller Hexen beim Brandenburger Hexenfest. Baba Jaga hat ihre Hakennase inzwischen an den Nagel gehängt. Nun herrscht Walpurgia über das zauberhafte Völkchen, das beim Hexenabend im Slawendorf sein Wesen und Unwesen treiben kann. Und Walpurgia trägt grün.

Zur Galerie Mit Baba Jaga, Räuber Raudibald und viel Spaß: Impressionen von den großen Brandenburger Hexenfesten im Slawendorf in den vergangenen Jahren.

Erzieherin Victoria Kerber ist beruflich die Nachfolgerin von Silvia Knetsch, die viele Jahre das städtische Jugendfreizeitzentrum Kis führte. Und sie ist auch beim Hexenfest. Eigentlich wollte Silvia „Baba Jaga“ Knetsch im vorigen Jahr den Hexenbesen ganz offiziell und vor allem Leuten an Victoria „Walpurgia“ Kerber weiterreichen. Doch Corona ließ das Fest nach 2020 auch 2021 platzen.

Hexenfest im Slawendorf in Brandenburg an der Havel

In diesem Jahr, hoffen Walpurgia und ihre Mithexen und -zauberer, sollte es endlich wieder was werden. Zumindest laufen die Planungen für das Hexenfest am 30. April im Slawendorf auf vollen Touren. Von 14 bis 18 Uhr sollen kleine und große Leute zwischen den Hütten und vor der Bühne ihren Spaß haben.

Victoria Kerber gehört mit ihren 32 Jahren zu der Generation, die mit Bibi Blocksberg groß geworden ist. „Ich bin nicht nur ein großer Bibi-Fan, ich liebe alles, was mit Zauberei und Magie zu tun hat.“ Auch die Märchen mit der russischen Hexe Baba Jaga haben sie immer fasziniert.

Jugendeinrichtungen aus Brandenburg an der Havel gestalten das Hexenfest

Das Hexenfest ist seit seiner Entstehung vor über 20 Jahren eine Aktion vieler Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt. Neben dem Kis wirken unter anderem das Kinder- und Jugendfreizeithaus Kiju, der Club am Trauerberg und die Stube in Kirchmöser mit. Die Akrobatinnen des SFB 94 wollen die Besucher mit einer kleinen Show begeistern.

Auch wenn sie die Oberhexe ist: Allein führt Walpurgia nicht durch das Programm. Baba Jaga hatte meist Räuber Raudibald an ihrer Seite. In Räuberkluft und mit Gitarre erfreute Wolfgang „Raudibald“ Schulz die Mädchen und Jungen mit seinen Liedern. Doch auch er ist den Ruhestand getreten. „Dafür kommt Räuber Rauli“, sagt Victoria Kerber. Mehr will sie nicht verraten.

Walpurgias Optik erinnert an die böse Hexe des Westens

Mit zotteligen grünen Haaren und grüner Kluft „lehne ich meine Optik an die böse Hexe des Westens an“, erzählt Walpurgia. Die Figur stammt aus „Der Zauberer von Oz“, einer Erzählung von L. Frank Baum von 1900, die immer neue Auflagen und Verfilmungen erlebte. Eine böse Hexe? Mit diesem freundlichen Lächeln? Victoria Kerber winkt ab. „Ich bin doch gar nicht böse.“

Hexenfest 2019: Victoria Kerber (links) bei ihrer Premiere als Walpurgia und Silvia Knetsch als Baba Jaga. Quelle: André Großmann

Das war sie auch nicht, als sie in ihren Kindertagen am Hexenabend auf dem Quenz durch die Straßen zog, an den Haustüren klingelte und Süßigkeiten erbat. „Mit einer Flickenschürze, einem langen T-Shirt von Mutti. einem Kopftuch und einer Warze auf der Nase“, erinnert sie sich. „Schade, dass es das heute nicht mehr gibt.“ Halloween war zu ihrer Zeit noch nicht so verbreitet.

Umzug vom Slawendorf durch den Brandenburger Humboldthain

Einen Zug durch die Gemeinde bieten die großen Hexen den kleinen Hexen und Zauberer am 30. April an. Der Mönch (Christian Heise) führt den Tross vom Slawendorf durch den Humboldthain und im Bogen wieder zurück. Damit ihn jeder hört, bläst er seine Trompete.

Die letzte Nacht im April Die Nacht vor dem 1. Mai gilt in der Mythologie als die Walpurgisnacht. In dieser Nacht reiten die Hexen auf ihren Besen zum Blocksberg und feiern wild und ausgelassen mit dem Teufel. Blocksberge gibt es in Deutschland an einigen Orten, zum Beispiel bei Görzke und bei Treuenbrietzen. Goethes „Faust“, erschienen 1790, machte den Brocken im Harz zum Inbegriff des Blocksberges. Seit rund 20 Jahren laden die Brandenburger Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit die Mädchen und Jungen aus der Stadt am 30. April zum Hexenfest ein. Anfangs in der Ruine des Pauliklosters zog das Fest auf den Marienberg um. Schließlich fand es im Slawendorf die passende Umgebung. Nach zwei coronabedingten Ausfällen geht das Fest am 30. April 2022 wieder über die Bühne – von 14 bis 18 Uhr im Slawendorf. Um 18 Uhr startet der Mönch (Christian Heise) mit den kleinen Hexen und Zauberern vom Dorf aus einen kleinen Umzug.

„Ich fände es toll, wenn die Mädchen und Jungen verkleidet zum Fest kommen“, sagt Walpurgia. Für etwas Grusel auf der Haut sollen die Schminkstände sorgen. Drei seien bereits geplant, „damit die Kinder nicht so lange warten müssen“. Speis’ und Trank gibt es auch. Ebenso das gemeinschaftliche Vertreiben des Winters.

Wenn Walpurgia wirklich eine Hexe wäre, welche Fähigkeiten hätte sie dann? Victoria Kerber lacht: „Fliegen wäre total toll“.

Von Heiko Hesse