Hier haben Erwachsene nichts zu sagen: Kinderkarneval des BKC im Theater

Brandenburg/H

Also wenn jemand weiß, wie ein richtiges Partyfeuerwerk gezündet wird, dann sind es wohl die Kleinsten. Das ließ sich am Donnerstagvormittag im Brandenburger Theater erleben. Der Brandenburger Karnevalsclub (BKC) hatte erneut zum Kinderkarneval eingeladen. Und da ging es kunterbunt, laut und mit viel Lachen zur Sache.

Zur Galerie Kostüme, Kamellen, Tanz und Gesang: 400 Kinder tobten sich beim Kinderkarneval des BKC wieder so richtig aus.

Rund 400 Kita- und Grundschulkinder eroberten dabei den großen Saal. Oder waren es vielleicht doch eher allerhand kleine Fabelwesen und Tiere, Prinzessinnen und Elfen, Piraten und Superhelden, die sich da im Theater trafen? So ganz ließ sich nicht immer hinter die vielen Verkleidungen gucken, aber eines offenbarte sich schnell: „Heute regiert die Kinderwelt.“ Das durfte die erwachsene BCK-Prinzessin Cornelia die I. noch feststellen, bevor ihr das Zepter aus der Hand genommen wurde.

„Mit uns Kids geht garantiert nichts schief“

Das Kinderprinzenpaar und der Kinderelferrat übernahmen an diesem Donnerstag die Macht. „Mit uns Kids geht garantiert nichts schief“, kündigten Prinzessin Thalia und Prinz Elias an. Worte, die auch Kinderradio-Moderator Tobi später bestätigen konnte.

Aber bevor er als Gast und mit einer besonderen Aufgabe auf die Bühne trat, kamen erst einmal viele andere Akteure zum Zug. Sie gestalteten rundum eine tolle Show. So brachten die Bummis als jüngste Tanzgruppe mit ihrem Feentanz zusätzlich ein wenig Glitzer in den tristen Februartag. Während später die Knöpfchen als kleine Äffchen nicht nur die Kokosnuss, sondern mit Sicherheit auch das ein oder andere Herz stahlen.

Mitsinglieder sowie Mitmach-Spiele sorgten darüber hinaus für ausgelassene Partystimmung. Dabei mussten die Kleinen zum Beispiel aus allerlei Kartons die Türme ihrer Heimatstadt nachbauen. Für jede Attraktion wurde dann gemeinsam mit den BKC-Moderatoren Tim und Jette eine Rakete gezündet. „Klatschen, trampeln und (mit erhobenen Armen) abheben“, zeichnen diese spezielle Art des laut tosenden Beifalls aus.

Versetzt Toby die Kinder in Staunen?

Den erhielt kurz vor Schluss natürlich auch Teddy-Moderator Tobi. Nachdem Morgenshow-Kollegin Cristina im vergangenen Jahr die Herausforderung von Tobi „Ich wette, dass du es nicht schaffst, als Funkenmariechen in einer Tanzgarde auf einer Bühne mitzutanzen!“, gemeinsam mit der „Grünen Garde“ des BKC genial gemeistert hatte, war er in diesem Jahr mit einer Aufgabe dran. Cristina wettete, „dass Tobi es nicht schafft, einen perfekten Zaubertrick aufzuführen, der sie und hunderte Kinder in Erstaunen versetzt“.

Aber Simsalabim, Tobi brachte gleich drei Tricks auf die Bühne. Und alle drei glückten. So ließ er nicht nur ein blaues Fähnchen von einem Seil auf ein anderes wandern, sondern färbte auch noch Schallplatten mit Hilfe von bunten Tüchern ein und verwandelte Konfetti in Süßes. Damit flogen an diesem Tag reichlich Kamellen durch die Lüfte ins begeisterte Publikum.

„Mir ist ein Riesengebirge vom Herzen gefallen“, meinte Tobi nach seinem Auftritt. Der Moderator, der jeden Tag irgendwelche Herausforderungen stemmen muss und sogar schon einmal am Flugzeugsteuer saß, meinte: „Das war eine der größten Challenges bisher.“

Zaubern will gelernt sein

Denn Zaubern, so merkte er, geht nicht einfach so. „Das muss man richtig üben.“ Unterstützung dafür hatte er Anfang der Woche vom Magier Felix Wohlfarth erhalten, der ihn in die hohe Kunst der Zauberei einwies. Mit Erfolg, wie die fröhliche Reaktion seiner jungen Zuschauer zeigte. Unter denen übrigens auch ein kleiner Harry Potter wandelte.

Derart magisch und mit einer ausgelassenen Polonäse ging der Kinderkarneval zu Ende. Ob die Erwachsenen den Saal genauso zum Wackeln bringen können, wird sich bei den nächsten Prunksitzungen des BKC am 14. und 15. Februar zeigen.

Von Antje Preuschoff