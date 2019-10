Brandenburg/H

Der Brandenburger Architekt und Hobbykünstler Robert Heimann hat seinen beliebten Wandkalender neu aufgelegt. Das Werk mit selbst gezeichneten Stadtansichten für das Jahr 2020 ist bereits erhältlich.

Die limitierten Werke gibt es u.a. in der MAZ-Ticketeria in der Sankt-Annen-Galerie, im Café Coffee Corner und in der Touristeninfo am Neustädtischen Markt zu kaufen. Schnelligkeit ist geboten – die auch bei Weggezogenen äußerst beliebten Kalender sind auf 500 Stück begrenzt.

Es geht los! Seit dieser Woche läuft der offilzielle Verkauf des neuen #HierinBranne Kalenders für 2020! Wer mag kann... Gepostet von Robert Heimann Kunst am Dienstag, 8. Oktober 2019

Wohlbekanntes und nur scheinbar Unspektakuläres

Der Künstler selbst ist, wenig überraschend, stolz auf sein Werk: „Es ist ein bunter Mix aus zwölf neuen Motiven. Von bekannten Wahrzeichen zu scheinbar unspektakulären Stadtansichten, die die mitunter pittoreske Schönheit unserer Havelstadt aufzeigen, ist alles dabei“, so Heimann.

Verlosung auf Facebook

Die MAZ und Robert Heimann verlosen drei Exemplare des neuen „Hier in Branne“-Kalenders. Wer zu den Gewinnern zählen will, muss nur bis Montag, 18 Uhr, unseren Beitrag auf der Facebook-Seite der MAZ Brandenburg kommentieren und folgende Frage beantworten: Welcher ist Ihr Lieblingsort in Brandenburg an der Havel? Allen Teilnehmern viel Erfolg!

Die MAZ und Robert Heimann Kunst verlosen drei Exemplare des neuen "Hier in Branne"-Kalenders. Was ihr dafür tun müsst, um in die Verlosung zu kommen? Lest ihr hier: Gepostet von MAZ Brandenburg am Sonntag, 13. Oktober 2019

Heimanns aktuelle Werkserie ist übrigens im Café Coffee Corner ausgestellt. Weiteres zu seinen Arbeiten gibt es unter www.heimannkunst.de.

Von Philip Rißling