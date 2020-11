Hier können Sie in der Havelstadt geimpft werden

Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel wird voraussichtlich eines der zehn geplanten Impfzentren zum Bekämpfen der Corona-Pandemie bekommen. Die Rathausspitze hatte sich bereits vorsorglich auf die Suche nach einem geeigneten Standort begeben, um vorbereitet zu sein, wenn sie vom Land darauf angesprochen wird.

Vorschläge gehen an Potsdam

In der Tat sollen die ausgewählten Kommunen nun Standortvorschläge nach Potsdam melden. Dabei geht es um Kriterien wie Infrastruktur, Erreichbarkeit, Wirtschaftlichkeit sowie Verfügbarkeit von ärztlichen und medizinischen Personal aus dem Bereich der ambulanten Versorgung.

Blick auf die Regattastrecke neben der Tribüne und Rennstrecke, hier gibt es genügend Gebäude und Platz. Quelle: Rüdiger Böhme

Regattastrecke nur zweite Wahl

Nun wird es wohl der Standort Regattastrecke sein, der in der Havelstadt temporär zum Impfzentrum umfunktioniert wird, ist aus Expertenkreisen zu hören. Allerdings ist dieser Standort wohl verwaltungsintern nur zweite Wahl gewesen.

Sporthalle Wiesenweg wäre ideal

Zuerst wurde nämlich die Dreifelder-Sporthalle am Wiesenweg geprüft, dort sind Tausende Stellplätze für Pkw vorhanden, es gibt eine unmittelbare Anbindung an den Zentrumsring, Platz für Sanitärcontainer wäre auch. Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr ist der Wiesenweg ohnehin gut erschlossen, auch fußläufig ist er aus der Innenstadt bequem zu erreichen. In der Halle wären zwei bis drei parallele Impfstraßen möglich gewesen für Vorbereitungsgespräche, Gesundheits-Schnellcheck und das Impfen selbst.

Raum für Zweckbauten

Zudem hätte man Zelte, Pavillons und andere temporäre Bauten errichten können, in denen am Ende die frisch Geimpften sich noch 15 bis 20 Minuten aufhalten können. Diese Verweildauer ist wohl notwendig, um mögliche Nebenwirkungen und spontane Reaktionen ausschließen zu können.

Monatelang für den Sport blockiert

Doch habe man sich schweren Herzens von diesem Standort vorerst getrennt: Die negative Wirkung wäre nämlich gewesen, dass die Halle für sechs bis neun Monate nicht für den Schulsport (von-Saldern-Gymnasium) und für zahlreiche Sportvereine nicht zu nutzen gewesen wäre. Hallenkapazitäten sind ohnehin knapp in der Stadt.

Nur eine Buslinie zur Regattastrecke

Zweitbester Standort ist die Regattastrecke. Auch hier gibt es etliche Parkplätze, wenn man auch die befestigten Flächen aktiviert, die zu den Regatten und Großveranstaltungen frei gegeben werden. Allein nur eine Buslinie verkehrt hierher, da wird man womöglich zusätzliche Transporte organisieren müssen. Allerdings sind Sammeltransporte von größeren Gruppen – wie sie ursprünglich im Impfplan der Stadt beispielsweise vorgesehen waren – ohnehin wohl eher kontraproduktiv.

Platz ist genug da

Doch sind bereits großzügige Sanitäranlagen vorhanden. Die einzelnen Impfstraßen werden auf verschiedene Gebäude verteilt. Das abgezäunte Gelände ließe sich auch relativ gut bewachen. Ein Experte beschreibt ein Szenario, dass der notwendige Kühlbehälter nebst Riesen-Stromaggregat auf einem großen Bundeswehr-Lastzug installiert sein könnte. Der hätte natürlich genauso viel Platz wie die nötigen zusätzlichen temporären Anlagen. Starkstrom-Anschlüsse seien ohnehin für die Großveranstaltungen vorhanden.

Alle Kriterien sind locker erfüllt

Die vom Land vorgegebenen Kriterien erfüllen beide Standorte locker: Die Grundfläche soll mindestens 1500 Quadratmeter betragen, je mehr umso besser. Der Mindestplatzbedarf für jedes der bis zu sechs Impfteams von 120 Quadratmetern ist ebenfalls leicht zu erfüllen. Sanitäreinrichtungen für Personal und Besucher sind getrennt sein. Ein Parkplatzmanagement ist bei ausreichend Stellplätzen kein Problem. Ein leistungsstarkes Internet gibt es vor allem an der Regattastrecke, es wird an den Wochenenden sonst von Tausenden genutzt und garantiert auch gute Live-Übertragungen.

Das Land entscheidet am Ende

Wie bereits beschrieben hat die Kommune lediglich ein Vorschlagsrecht, am Ende entscheidet die Landesregierung, welcher Standort genommen wird. Doch war die Verwaltung schnell und beginnt nicht erst jetzt mit dem Suchen.

Die Impfzentren werden wohl den Risikogruppen und den Menschen in systemrelevanten Zweigen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Polizisten usw. vorbehalten sein. Parallel wird das Impfen der restlichen Bevölkerung in den Arztpraxen vorbereitet.

Von André Wirsing