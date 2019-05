Brandenburg/H

Die tickt ja mal richtig, die neue Uhr an der Ecke Werner-Seelenbinder/ Freiherr-von-Thüngen-Straße im Brandenburger Stadtteil Nord, die vom Vorplatz der ehemaligen Poliklinik in der Kanalstraße umziehen musste und am Freitag eingeweiht wurde.

Ein ganz besonderer Blickfang dürfte nun die 1,30 Meter hohe und 7,30 Meter lange Gestaltungsfläche der Uhr sein. Wo einst noch Werbung prangte, zeigt eine Galerie historische Bilder des Stadtteils aus der Sammlung der Brandenburger Familie Rohr. Da machten schon vor der offiziellen Einweihung viele Nordler Halt und bestaunten die Bilder aus den 1950er- bis 1970er-Jahren.

Zur Galerie Die Stadtuhr der Firma Lenz und Mundt steht jetzt an der Ecke Werner-Seelenbinder/Freiherr-von-Thüngen-Straße im Brandenburger Stadtteil Nordund wurde am Freitag eingeweiht.

So auch Horst Hübner, der seit 1963 in Nord wohnt und gleich einmal mit seinem Freund Hans-Georg Rösecke eine Tour rund um die Uhr macht, um ihm zu zeigen „wie es hier früher aussah“. Und manch einer muss schon überlegen, um die Bilder der heutigen Zeit zuordnen zu können.

Dazu kommt, dass an der Uhr ein W-Lan-Hotspot von den Stadtwerken installiert wurde, der in naher Zukunft die Möglichkeit zu freiem W-Lan in der Umgebung einlädt.

Die Idee, die Uhr an diesem Standort aufzustellen, kam Eigentümer Günter Mundt, Geschäftsführer des Betonlabors, und Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auch auf Nachfragen von Bewohnerinnen des Stadtteils, die eine fehlende öffentliche Uhr einst bemängelten.

Viele Firmen an dem Vorhaben beteiligt

So wurde das Vorhaben unter Beteiligung mehrerer Unternehmen umgesetzt. Für den richtigen Gang der vier Glashütter Zeigerwerke, die immer noch die Uhr zieren, sorgte der Ziesaraner Uhrmacher Uwe Schlimm. „Allerdings läuft die Uhr jetzt über Funk, damit sie auch genau sind“, erzählt er. Ihm zur Seite stand sein Sohn, und gemeinsam möbelten sie die Uhr in der heimischen Garage auf.

Im Jahr 1996 hatten die beiden Unternehmer Günter Mundt und Peter Lenz die weithin sichtbare Uhr mit Anzeige in alle Himmelsrichtungen vor dem Bauhauskomplex der alten Poliklinik an der Kanalstraße aufgestellt.

Nicht ganz uneigennützig: Am Fuß des Bauwerks wurde großzügig die gemeinsame Firma beworben. Doch im Gegensatz zu anderen und jüngeren Modellen in der Stadt verrichtete die Uhr seitdem getreu ihren Dienst. Doch sie musste weg, weil in direkter Nachbarschaft das Wohnprojekt Schiller-Quartier aus dem Boden gestampft wird.

Von Rüdiger Böhme