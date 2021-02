Mittelmark

Türen und Schlösser dicht, Schneedecke auf dem Dach, Streik im Motorraum: Für viele Autofahrer in Brandenburger ist der aktuelle Wintereinbruch auch eine kleine Straßen-Challenge, die es zu gewinnen gilt. Der ADAC Berlin-Brandenburg und die MAZ verraten, wie wir mit ein bisschen Vorbereitung und Insider-Tipps gut durch die schneereichen und eiskalten Tage kommen.

Scheinwerfer-Boost: Bei Frost werden vor allem die Autobatterien beansprucht. „Wer vor dem Starten des Motors zunächst ein paar Minuten die Scheinwerfer einschaltet, erleichtert den Auto-Akkus die Arbeit. Durch die Aufwärmphase liefert die Batterie einen höheren Startstrom“, erklärt ADAC-Sprecherin Jana Wierik. Achtung: Dieser Tipp funktioniert nur bei „gesunden“ Batterien.

Pannen-Alarm: Je tiefer die Temperatur, desto schlechter die Leistungsfähigkeit der Batterie. Somit ist insbesondere in den ersten kalten Tagen vor dem Winter und bei deutlichen Minusgraden die Wahrscheinlichkeit einer Batterie-Panne höher. Die normale Lebensdauer einer Autobatterie beträgt etwa vier bis fünf Jahre.

Voltmesser und Grafitspray

Test-Strategie: Der ADAC rät schon bei ersten Hinweisen auf einen Defekt oder wenn der letzte Batterietausch mehr als drei Jahre zurückliegt zu einem Check. Dazu mit einem Voltmeter die Messung der Spannung im Ruhezustand liefert prüfen. Bei über 12,4 Volt ist alles ok, bei einem Messwert unter zwölf muss geladen werden.

Kleine Checkliste fürs Winter-Auto Grafit- und Enteiserspray für Türschlösser, Silikon- oder Fettstift für Dichtungen, Prospekthüllen oder Scheibenwischer-Schoner, Eiskratzer und Handfeger, Frontscheibenabdeckung, Voltmeter für Batteriecheck, Socke mit Katzenstreu, Tee in der Thermoskanne, Decke oder Winterjacke, gut gefüllter Tank, Ruhe und Gelassenheit.

Ent-Locken: Türschlösser können vor dem Frost mit Grafitspray behandelt werden. Der Türschlossenteiser gehört natürlich nicht ins Auto, sondern in die Jackentasche oder wird in einer Tasche verstaut, die täglicher Wegbegleiter ist. Und was, wenn die Dichtungen einfrieren und Türen blockiert sind? Für den Schutz vor Kälte empfiehlt der ADAC, diese mit einem Fettstift, Glyzerin oder Talg zu behandeln.

Büro-„Überzieher“: Für klare Sicht und einsatzbereite Scheibenwischer empfiehlt sich neben der handelsüblichen Frontscheibenabdeckung mit Alufolie auch, die Scheibenwischer in Prospekthüllen einzupacken oder in „Überzieher“, wie sie sonst in der Waschanlage zum Einsatz kommen, zu stecken.

Klassiker: Eiskratzer und Abdeckung

Prima Klima: Die Klimaanlage kann bei regnerischem Übergangswetter und Temperaturen bis etwa fünf Grad nützlich sein, weil sie den Feuchtigkeitsgehalt der Luft per Verdampfer ins Freie leitet. So beschlagen die Scheiben weniger stark.

Putz-Marathon: Bei den aktuellen Minusgraden allerdings schaltet sich der dafür zuständige Kompressor automatisch ab, da sonst der Verdampfer vereisen könnte. So hilft aktuell nur regelmäßiges Scheibenputzen, denn auf sauberen Scheiben haben die feuchten Luftpartikel weniger Halt und sie beschlagen weniger stark. Alternativ bietet sich auch eine Socke oder ein Baumwollsäckchen gefüllt mit Katzenstreu auf dem Armaturenbrett als eine Art Schwamm für Feuchtigkeit im Auto an.

Nice to know and to have: Klar, Winter- oder Ganzjahresreifen sind ein Muss. Auch Schnee- und Eis vom Auto zu entfernen, sollte vor jeder Fahrt Standard sein. Deshalb: Eiskratzer und Handfeger bereithalten! Kurze Bremsproben auf freier Strecke helfen, wenn niemand gefährdet wird, ein Gefühl für die Straßensituation und den Bremsweg bei winterlichen Witterungsbedingungen zu bekommen.

Praktisches für Stau-Szenario

Wärmespender: Eine Thermoskanne mit heißem Tee, eine Decke oder zweite Winterjacke und ein vollgetanktes Auto helfen bei Dauerstau auf der Autobahn im Ernstfall über einige Stunden hinweg. Wenn der Beifahrer mag, ist auch ein Glühwein ganz nett für kurze Wohlfühlmomente.

Get a Grip: Schneedecke und glatte Straßenbereiche sind mit niedertourigem Fahren im hohen Gang leichter zu bewältigen. Und auch beim Anfahren bietet sich der zweite Gang für besseren Grip der Reifen an.

Don’t panic!: Festes und nachhaltiges Bremsen, der so genannte „Bremsschlag“ ist eine Möglichkeit, das Auto in der Kurve unter Kontrolle zu halten. Für den Fahrer gilt in dieser Situation: Locker bleiben und nur sanft korrigieren, bis das Tempo gesunken ist und sich das Auto wieder spürbar besser kontrollieren lässt.

Warten und genießen

Fußgefühl beweisen: Unter Zeitdruck fahren und ruckartige Lenkbewegungen sind keine guten Winter-Begleiter. Gerät das Auto ins Schleudern, rät der ADAC zum Auskuppeln, Bremsen und schnellem, aber gefühlvollem Gegenlenken. Reagiert das Fahrzeug nicht, hilft nur eine Vollbremsung.

Ice, Ice, Baby!: Nach Eisregen hilft eigentlich nur eins: Auto stehen lassen! Die Haftung zwischen Straße und Reifen geht gegen null. Da hilft nur noch der Tee aus dem Kofferraum und warme Gedanken, bis der Straßendienst durch ist. Auch sich die Winterlandschaft optisch ganz bewusst zu gönnen, ist eine gute Ablenkung. Gute Fahrt!

Von Natalie Preißler