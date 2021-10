Hilfe, die Leben rettet: Brandschutzerzieher in der Wusterwitzer Grundschule

Wusterwitz

Feuer und Rauch breiten sich im Klassenraum der Wusterwitzer Grundschule innerhalb von Sekunden aus. Dichter Nebel weht Anna und Jamie ins Gesicht. 22 Kinder schreien um Hilfe, doch ihre Lehrerin reagiert sofort auf den Notfall. Sie schließt das Fenster und bittet ihre Klasse, die Ruhe zu bewahren.

Zur Galerie Was tun, wenn die Schule brennt? Das fragen sich Kinder an der Wilhelm-Götze-Schule. Das Brandschutzerzieherteam um Axel Thiemann zeigt Kindern, was sie im Notfall tun müssen. Die MAZ war dabei.

Hilfe im Notfall

Nicht jeder weiß er tun soll. Die Kinder bleiben aber geduldig und stellen sich in Zweierreihen vor der Tür auf. Anschließend stecken sie ihre Pullover und Jacken unter den Türspalt, damit der Rauch nicht reinzieht. Sie warten ein paar Minuten, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr sie aus dem Schulgebäude befreien.

Das Szenario ist Teil einer Übung des Brandschutzerziehungsteams vom Landkreis Potsdam-Mittelmark. Axel Thiemann, Heimo Roloff und Bernd Hanisch erklären Grundschülern, was sie tun müssen, wenn es brennt.

Brandschutzerziehung als Lebensgefühl

„Wir helfen Kindern, weil sie wissen müssen, wie sie sich bei einem Feuer verhalten müssen. Das kann ihr Leben retten. Wir wollen Gefahren reduzieren und die Kleinen sollen sich so etwas sicherer fühlen“, sagt Axel Thimann.

Er und sein Team sind zuständig für die Brandschutzerziehung an 42 Grundschulen, 186 Kitas , Unternehmen und Verwaltungen. Sie fahren durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark, nach Brandenburg an der Havel, helfen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Zeit bei der Feuerwehr ist für sie keine Arbeit, sondern ein Lebensgefühl.

Rauch als tödliche Gefahr

Minuten später folgt die nächste Notfallübung. Ein Wohnhaus brennt, der kleine Axel und seine Großeltern flüchten auf den Balkon und schließen die Tür. Sie können nicht zurück, weil sich im gesamten Gebäude der Rauch ausbreitet und das Einatmen lebensgefährlich sein kann.

„Vier bis achtmaliges Einatmen kann zur Bewusstlosigkeit führen. Wenn es im Schlafzimmerbereich brennt, beispielsweise bei den Bettfedern, kann schon das dreimalige Einatmen zum Tod führen“, sagt Axel Thiemann. Daraufhin probt er mit den Kindern im Klassenraum nochmal den Hilfeschrei. Helfer bemerken de Brand und retten den kleinen Axel und seine Großeltern über eine Drehleiter.

Tipps für Kinder

Die Brandschutzerzieher merken, wie sich das Verhalten der Kinder mit jeder Minute ändert und sie schon nach Minuten selbstbewusster handeln. So sagen die Knirpse den Feuerwehrmännern, wo sie wohnen und wissen, dass sie im Notfall die 112 wählen. Heimo Roloff rät Lehrern und Erwachsenen gegenüber Kindern Ruhe auszustrahlen. „Angst ist immer ein schlechter Berater und die Panik überträgt sich auf die Kleineren“, sagt er der MAZ.

Auch für Kinder hat Axel Thiemann mehrere Tipps. Sie sollten niemals Kerzen unbeaufsichtigt stehen lassen, Stolperfallen im Hausflur überprüfen, keine eigenen Löschversuche unternehmen und sich nicht unter dem Bett verstecken.

Erinnerungen an Brand im Schulgebäude

Doch hat er auch schon mal einen Brand in der Schule erlebt? Axel Thiemann muss nicht lange nachdenken. In der Wilhelm-Götze-Schule Anfang der 90er-Jahre ein Brandstifter unterwegs. Zuerst steckte er einen Container neben dem Schulhof in Brand. „Wir waren zehn Minuten weg, dann folgte die nächste Meldung, dann stand das Sekretariat in Flammen“, sagt der Wusterwitzer.

Weil er weiß, wie schnell ein Feuer entstehen kann, gibt er sein Wissen an die Schüler weiter. „Ich will jedem Kind helfen und das so gut es geht“, sagt der 47-Jährige. Er schult auch Lehrer und erklärt ihnen, wie diese Personen bei einem Feuer evakuieren und wo Rettungs- und Fluchtwege sind.

„Jedes Menschenleben, dass gerettet werden kann, ist wichtig. Sein Team ist noch bis Ende der Woche in Wusterwitz. Für Zweitklässlerin Anna hat sich der Besuch gelohnt. „Ich werde jetzt immer laut um Hilfe schreien und noch mehr aufpassen“, sagt sie.

