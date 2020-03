Hilfe für Corona-Helden: Theaterklause liefert 870 Currywürste

Brandenburg/H

Zusammenhalt ist dem Gastronom René Kolldehoff in Zeiten des Coronavirus wichtiger denn je. Der Brandenburger und sein Team der Theaterklause verschenken 870 Currywürste an Helfer. Sie sind das erste Restaurant der Havelstadt, das sich an der Aktion „Kochen für Helden“ beteiligt.

Zur Galerie Mitarbeiter der Theaterklause beteiligen sich am Projekt „Kochen für Helden“. Die Brandenburger verschenken Currywürste an Pfleger, Erzieher, Mediziner und überraschen Menschen.

Zeichen der Dankbarkeit

Bei dem Projekt erhalten Ärzte, Pfleger und Helfer in Corona-Testzentren eine warme Mahlzeit. „Alle Menschen, die aktuell noch arbeiten leisten Unglaubliches. Sie halten den Laden am Laufen, bei der Notbetreuung der Kinder in der Kita, im städtischen Klinikum und in der Pflegebranche. Mein Team und ich wollen sie unterstützen. Wir sind ihnen dankbar und wollen zeigen, wie wichtig es ist, in einer schwierigen Zeit zusammenstehen“, sagt der 48-Jährige.

208 Currywürste in drei Stunden

Zeitgleich brät sein Koch Ahmed Monsur in zwei Pfannen 28 Currywürste. Die Uhr tickt, denn Restaurantfachfrau Jessica Stöwe und ihre Kolleginnen Celia Theuring und Heidi Campioni verteilen innerhalb von drei Stunden 208 Currywürste.

Die Lebensmittel sponsert der Lieferant der Theaterklause, die „ Deutschen See Berlin“. René Kolldehoff betont, dass momentan viele Restaurants wegen der Corona-Krise auf ihren Waren sitzen bleiben. Der Brandenburger will die Currywürste aber nicht wegwerfen und stattdessen etwas Gutes tun.

Lieferung mit Mundschutz

Mitarbeiterin Jessica Stöwe rüstet sich mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen und Mundschutz für den Transport der Lebensmittel. Die 34-Jährige packt Brötchen und Currywürste in eine Box und fährt zum Corona-Sprechzimmer am Gesundheitszentrum Brandenburg (GZB).

Sie klopft, doch für Sekunden passiert nichts. Plötzlich öffnet die medizinische Fachangestellte Anja Schalinski im Schutzanzug die Tür. Sie ist überrascht und betrachtet Jessica Stöwe.

Als ihr die Lieferantin sagt, was hinter dem Projekt „Kochen für Helden“ steckt, lächelt Anja Schalinski. „Das ist klasse. Wir freuen uns immer über leckeres Essen und erst recht, wenn es ein spontanes Geschenk ist“, sagt die Brandenburgerin.

Hilfe trotz Kurzarbeit

Nach dieser Begegnung laufen die drei Restaurantfachfrauen der Theaterklause zur Demenz-WG in der Bahnhofspassage 2. Dort wundert sich Pflegehilfskraft Gabriele Spiesecke über den Besuch. „Ich finde das aber klasse und bin etwas sprachlos“, sagt die Brandenburgerin.

Die Mitarbeiterinnen der Theaterklause helfen, obwohl sie selbst von der Corona-Krise betroffen sind und aktuell Kurzarbeitergeld erhalten. „Wir machen das aus Überzeugung und für die Menschlichkeit“, sagt Jessica Stöwe.

Finanzieller Verlust noch unklar

Ihr Chef René Kolldehoff hat den Gastronomiebetrieb des Hauses am 13. März beendet, vorerst hat die Theaterklause bis zum 19. April geschlossen. Er betont, dass viele Kunden die Teilnahme an Hochzeiten und Veranstaltungen bis in den Mai hinein absagen.

Deshalb kann er noch nicht benennen, wie hoch der finanzielle Verlust ist. „Es ist aber schon ordentlich Umsatz weggebrochen. Wir wollen zumindest die Fixkosten mit einem neuen Lieferservice ausgleichen“, sagt der Chef der Theaterklause.

Wunsch nach Wertschätzung

Der Brandenburger hat bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) einen Antrag auf Corona-Soforthilfe gestellt und hofft, dass die Landtagsabgeordneten „mehr Maßnahmen ergreifen, um Selbstständige zu schützen“. René Kolldehoff wünscht sich auch, dass nach der Krise die Wertschätzung für die Gastronomie steigt.

Eine Lockerung des Kontaktverbots kann er sich momentan nicht vor Ende Mai vorstellen. Trotz der finanziellen Sorgen koordinieren er und sein Team die nächsten Auslieferungen für Helfer in der Corona-Krise.

Hoffnung auf Normalität

„Ich habe selten so viele glückliche und überraschte Gesichter gesehen. Dieses Gefühl ist einfach toll“, sagt Jessica Stöwe. Für den nächsten Tag plant sie mit 340 Auslieferungen. René Kolldehoff will niemals aufgeben und arbeitet ehrenamtlich, bis alle Currywürste verteilt sind.

Trotz der Corona-Krise hat er für das Jahr 2020 noch Wünsche. „Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben. Wenn wir die Ausbreitung des Virus eines Tages überstanden und gestoppt haben, werden wir das Leben bewusster leben, feiern und gemeinsam genießen“, sagt der 48-Jährige.

Brandenburger, die in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, können per E-Mail an info@theaterklause.com kostenlos Currywürste für ihre Kollegen bestellen.

Von André Großmann